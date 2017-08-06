共享豪车现身杭州引争议 专家：想开豪车的人很多

昨日，共享豪车现身杭州引起网友热议，据悉最高只需要49.9元就可以享受开豪车劳斯莱斯，还有其他各种豪车任你选择，一时间，关于共享的话题又被炒热。
从最早的共享单车，再到后来的共享充电宝、共享雨伞、共享汽车，甚至还有大搞噱头的共享睡眠舱、共享空调、共享马扎等等。总之，随着共享经济受到资本青睐后，市面上也是出现了各种千奇百怪的共享经济产物。
继沈阳投放1500辆共享宝马之后，共享豪车又现身杭州，杭州的车辆不是奔驰、宝马，而是帕加尼、玛莎拉蒂、法拉利加州、兰博基尼小牛、和迈凯轮、保时捷等豪车中的豪车。
共享豪车一定很贵吧？据创始人周铭杰称，这些豪车的日租价在1800-9000元/天，押金从1万到10万元不等。根据规划，自驾用车和婚庆用车各占20%，商务用车30%。
据了解，这批共享豪车位于杭州嘉里中心，共有十几台，总价约3亿元。据称目前推广期，19.9元可以开战神GTR，29.9元起的兰博基尼，39.9元起的法拉利，49.9元起的劳斯莱斯。正式上线后价格会在300到600元每小时，2000万的迈凯伦P1，开一个小时为15000元。
对此，不少网友也是产生了免疫力，直言“醉翁之意不在酒”，恐怕真正的目的是为了推广自己的品牌。更有网友表示，就算这么便宜，有几个人敢去开?这么贵的豪车，开着也是心惊胆颤。
针对“共享豪车现身杭州”，看看专家怎么说？
前中信银行总行国际金融市场专家刘维明表示，共享豪车本质上还是共享汽车的一种，非常看好共享汽车，不仅解决了使用的安全性、责任等细节，还有助于缓解交通堵塞、公路磨损以及减少空气污染。共享豪车与普通的共享汽车一样，有很大的市场空间，豪车毕竟较少，但想开豪车的人却很多。
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