谷歌今年或要上交给苹果30亿美元保护费，为保iOS设备“默认搜索引擎”地位

虽然苹果不愿透露具体数字，但谷歌为成为iPhone及iPad的默认搜索引擎，可是下了血本了。
华尔街投资研究机构Bernstein分析师Toni Sacconaghi的最新分析称，谷歌今年要向苹果支付30亿美元以求继续成为iPad和iPhone等iOS设备的默认搜索引擎。
由于向苹果支付的这部分款项几乎是纯利润。基于此，谷歌为苹果今年的营业利润贡献了5%。
谷歌在2014年向苹果支付了10亿美元，这笔钱是谷歌从iPhone、iPad用户收入中划拨给苹果的分成。
“我们注意到，媒体报道称谷歌和苹果之间约定的分成比例为34%，如果消息属实且今天仍然采取此标准，那么今年这家搜索引擎公司将向苹果支付30亿美元以上。”分析师称。
苹果公司近年来以其服务业务为傲，称其是公司里快速增长的一部分业务。苹果认为，这一业务部门的体量将能够与一个财富500强公司相匹敌。平时，苹果谈到其服务业务时，比较喜欢谈及的是应用商店中软件销售的分成，以及苹果音乐（Apple Music）服务的订阅费。
不过，Bernstein在分析苹果的文件后发现，授权收入——如谷歌支付给苹果的——其实是推动Services发展的最大或第二大原因。
Sacconaghi表示，谷歌可能会在未来某个时候认为其搜索引擎的地位十分稳固，不需要再向苹果支付这笔授权费用。
但另一方面，Sacconaghi认为，苹果的iOS设备为谷歌的移动搜索业务贡献了约50%的收入，这就意味着谷歌可能会不敢轻易斩断与苹果的这种生意关系。在这种情况下，谷歌和苹果可以说是双赢的。
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