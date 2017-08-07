中国7月工业增值回落 房地产市场增长放缓

美媒称，中国7月份的数据显示，在整顿房地产投机和抑制债务扩张等政策的影响下，中国经济开始放缓。
据美国《华尔街日报》网站8月14日报道，根据今天发布的官方数据，中国7月规模以上工业增加值、消费品零售总额、房地产销售和固定资产投资增速均较前月放缓，且均低于经济学家预期。
整体来看，这些数据凸显出有关部门在遏制信贷风险和实现经济增长目标之间面临两难困境。
报道称，牛津经济咨询社经济学家高路易表示，7月的疲软数据似乎证明，尽管中国经济上半年表现强劲，但货币政策趋紧以及房地产市场增长放缓将在下半年使中国经济降温。
中国国家统计局公布的数据显示，中国7月规模以上工业增加值同比增长6.4%。工业增加值是衡量经济增长的一个粗略的替代指标。7月工业增加值增速创五个月来最低。
《华尔街日报》网站8月14日另一篇报道称，中国国家统计局今天发布的数据显示，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，增速低于前值和预期。
此前6月规模以上工业增加值同比增长7.6%。5月和4月该值均为同比增长6.5%。3月增长7.6%，1至2月为增长6.3%。
接受《华尔街日报》调查的13位经济学家给出的预期中值是，中国7月工业增加值增速或放缓至7.0%，低于6月7.6%的增速，因为中国政府去杠杆措施的影响开始渗透进整体经济。
国家统计局公布的数据还显示，7月规模以上工业增加值环比增长0.41%。6月为环比增长0.81%。
报道称，随着经济增长放缓以及传统产业产能严重过剩，2016年全年规模以上工业增加值较上年增长6.0%，2015年为增长6.1%，与前些年的两位数增速相比，增速明显回落。
中国工信部设定的2017年工业增加值增长目标为6%左右，和2016年的增长目标一致。
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