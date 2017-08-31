赴韩中国游客锐减七成，韩旅行社争相以高回扣招揽代购

韩国《亚洲经济》网站8月30日刊登题为《没有游客还有代购 韩旅行社不惜非法“揽客”》的报道称，从今年3月开始，受部署“萨德”影响，往日人潮汹涌的免税店内如今顾客寥寥，尤其是出手大方的中国游客大幅减少，韩国旅游业的寒冬仍然没有结束。
据悉，7月赴韩旅游的中国游客锐减六七成，少了中国团体游客的韩国旅行社开始把“揽客”重点放在了代购身上。《韩国经济》援引业界消息显示，韩国政府指定的161家专门负责中国市场的旅行社中，约有10%在积极吸引代购。
一位旅行社负责人说：“‘萨德’事件以后，旅行社每月接待访韩中国自由行游客中，有80%都是代购。
而由于韩国旅行社和免税店给了中国代购者们极大的回扣，代购者们恰恰可以在韩国旅游业的寒冬中大发“横财”。韩国旅游业内人士透露，如今中国代购团体不但食宿交通全免，还能通过旅行社从免税店获得高达近三成之多的回扣。
韩国旅游业收支赤字创历史新高
根据韩国媒体报道，今年1月至7月，访韩中国游客共253.4178万人，较去年同期锐减46.5%。
其中，7月赴韩旅游的中国游客同比减少高达69.3%。这也是中国游客减幅连续第四个月超过60%。中国游客的大幅减少也拖累了赴韩游客总数的成绩，韩国观光公社发布的统计数据显示，2017年1月至7月，赴韩旅游游客累计为776万余万人次，同比减少20.9%。
韩国观光公社预测，今年访韩外国游客总数预计约为1256万人次，比去年减少468万人次。韩国媒体报道称，今年韩国旅游业收支赤字规模或将达到150亿美元，创历史新高，不但比2007年金融危机时的108亿美元高出40%以上，更是2015年中东呼吸综合征（MERS）时期的两倍多。
中国的代购团体成为了韩国旅行社“贵宾”
韩国媒体呼吁，韩国政府可以考虑制定一些旅游补贴政策，以此让更多的韩国人选择在韩国国内旅行。当然，与此同时，中国的代购团体成为了韩国旅行社“贵宾”。
韩国媒体报道称，正是由于韩国旅行社正遭遇的危机，一些中国当地的代购团体便利用了这一点前往韩国，而部分旅行社为了招揽代购，还在给代购的回扣金额上展开竞争。
“旅行社把游客送到免税店时，免税店会给予25%-30%的回扣。部分旅行社会只留下2-3%，剩下的全部给代购，还会提供食宿和交通。”一韩国旅游业内人士透露。
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