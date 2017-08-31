穆迪调高中国经济增长预期 下调对美国预期

英媒称，穆迪投资者服务公司维持其对二十国集团今明两年的经济增长预期不变，为略高于3%。但就地缘政治风险、美国保护主义以及全球货币紧缩和中国去杠杆措施所产生的溢出效应发出了警示。
据路透社香港8月30日报道，该评级机构表示，今年上半年令人出乎意料的经济数据强劲表现使其调高了对中国2017年的增长预期，从6.6%调高到6.8%，韩国则从2.5%调高到2.8%，日本从1.1%调高到1.5%。
然而，该机构下调了其对美国的预期，2017年和2018年的预期值分别从2.4%和2.5%降至2.2%和2.3%。理由是上半年的表现逊于预期，并预计财政刺激的力度要比以前认为的更温和。
穆迪公司说：“总体风险情况要比年初更有利。但是，我们注意到与朝鲜半岛、中国南海以及中东地区爆发冲突等相关的事件风险。”
该机构还表示，似乎有“新一轮攻势”来解决特朗普政府认为不公平的双边贸易问题。如果推行大范围的（保护主义）措施，可能会损害增长。
对于市场，该公司对动荡加剧的风险提出了警告，原因是历史上已居高位的资产价格，以及投资者普遍的预期：即便美联储和欧洲央行表示准备开始收回非常规的刺激政策，利率也将保持在低位。
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