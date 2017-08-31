中国商界领袖：他们拥有西方企业家缺少的胆识和能力

西班牙《发展报》网站8月30日发表文章称，中国的经济奇迹离不开该国一些杰出商界领袖的巨大贡献，例如阿里巴巴创始人马云、联想集团创始人柳传志、万科集团创始人王石等。
文章称，只要深入了解一下这些中国领军企业的经营成就、企业文化和发展现状，对中国商界领袖开拓海外市场、协调公关等方面能力的怀疑和偏见就会烟消云散。事实上，这些企业家的个人奋斗故事体现了勇气、胆识和对变化的适应能力，而这些正是许多西方企业家所缺少的。
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的3名管理学教授和中欧国际工商学院的一名教授今年联合推出了一本名为《财富缔造者：创办中国知名跨国企业的商界领袖》的书。该书深入分析了中国优秀私营企业创始人和高管的奋斗经历及成长环境。几位作者采访了72位中国企业首席执行官，其中包括家电巨头海尔集团的创始人张瑞敏。
文章称，许多中国商界领袖的学习成长经历都包括出国“取经”。张瑞敏曾在多家国有企业工作过。一次对德国工厂的考察令他受到了震撼，并认清了一个现实：产品质量是多么重要。回国后，他叫工人把存在缺陷的76台冰箱搬出仓库，在众目睽睽之下用锤子砸毁了这些不合格产品。
另一个例子是马云。1995年马云去了一趟美国，对互联网留下了深刻印象，回国后便创办了中国第一家商业信息发布网站“中国黄页”。马云拥有比大多数中国人更加开放的思想。他曾经多年坚持每天骑自行车去西湖与外国游客交谈并练习英语口语。马云曾说，从老师那里和书本上学到的东西与外国人讲给他的不太一样，那些年与外国人的交流对他的改变很大。
文章认为，这些重要的学习、改变以及与外面世界的接触帮助中国商界精英成为跨国企业的领导者，并卓有成效地统帅着来自不同国家和文化背景的高管及员工。联想、吉利、华为等中国成功企业的董事会中都有多名外籍成员。
这些中国商界领袖有多个共同点。其中之一是，他们中的大多数人都是在私营企业相关法规不够完善、政府限制依然较多的情况下完成创业的。正是在这种困难重重的创业环境下，中国优秀企业家凭借过人的勇气和毅力闯过了一道道难关，让更多的中国企业在国际竞争中占有了一席之地。
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