美对华鹰派将领或转任驻澳大使 对北京发出强势信号

外媒称，在亚太地区局势极为紧张之际，特朗普政府正考虑任命美国驻亚太地区最高军事指挥官出任驻澳大利亚大使这一外交要职。此举既可安抚一个重要盟友，又可强化特朗普政府的亚洲政策团队，该团队目前仍有很多空缺职位。
据美国《华盛顿邮报》网站8月29日报道，今年是美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将三年海外任期的最后一年，他将于明年初退役，但可能从夏威夷调到堪培拉任职。据特朗普政府的三位官员称，当前考虑让哈里斯出任驻澳大使，但目前尚未作出决定。
报道称，哈里斯曾以美军太平洋司令部司令的身份多次访问澳大利亚，与澳大利亚政界和军界领导人保持着良好关系。据多位美国官员称，特朗普政府已执政七个多月，澳大利亚政府当前对特朗普总统尚未任命美国驻澳大使一事越来越担心。
哈里斯一直强烈支持增加美国的行动，以应对中国的海上活动。美国战略与国际问题研究中心的亚太安全高级顾问安德鲁·希勒说：“哈里斯将军经常访问澳大利亚，美澳两国政界将欢迎对他的任命。澳大利亚正在设法应对和中国崛起相关的一些问题，并且寻求美国在这方面的保证。哈里斯了解这个地区，知道我们想要应对的问题，这当然是一个优势。”
另据澳大利亚《金融评论报》网站8月30日报道，特朗普总统当前考虑任命美国军界最重要的对华鹰派人物之一出任驻澳大利亚大使，这项可能的人事调动将向北京发出强势信号。他对南中国海争端持强硬立场。
据报道，特朗普政府多位官员称，美军太平洋司令部司令哈里斯上将当前是被提名出任驻堪培拉外交要职的最有力竞争者。
哈里斯负责美军在亚太地区的行动，澳大利亚总理特恩布尔和哈里斯很熟悉，哈里斯也时常访问澳大利亚。
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