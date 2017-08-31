朝鲜称要向太平洋多射导弹 增强牵制关岛能力

外媒称，朝鲜国家媒体30日表示，朝鲜最高领导人金正恩呼吁进行更多以太平洋为目标的武器发射训练，以增强朝鲜牵制关岛的能力。
朝鲜强调牵制关岛并对日复仇
据美联社8月30日报道，朝鲜29日让弹道导弹飞越日本，此次导弹发射针对的是与美国关系紧密的盟友，明确表达出朝鲜对华盛顿和首尔进行一年一度军演的抵抗。朝中社称，此次导弹发射是针对“乙支自由卫士”联合军演的武力示威对抗手段。朝鲜认为这些军演是在预演入侵行为。
朝中社报道称，发射的是中程“火星”-12导弹，朝鲜5月首次成功试射该型导弹，并在本月早些时候威胁将发射这种导弹至关岛附近水域。
朝中社称，金正恩对导弹发射表示“极大的满意”，并称此次发射是牵制关岛的“意味深长的前奏”，他还表示朝鲜将注视美国的言行而决定下一步行动。关岛是多个重要美军基地的所在地，朝鲜认为这些基地是威胁。
金正恩还表示：“今后要把太平洋作为目标，多进行弹道火箭发射训练，积极推进战略力量的战力化、实战化和现代化。”
报道称，此次导弹发射似乎旨在展示朝鲜可以实现打击关岛的能力，同时建立起一个前例，未来可能会有更多导弹飞越日本。
另据朝中社8月30日报道，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、人民军最高司令官金正恩现场指导朝鲜人民军战略军进行中远程战略弹道火箭发射训练。
负责有事时打击太平洋作战区内美国侵略军基地任务的朝鲜人民军战略军火星炮兵部队和“火星”-12中远程战略弹道火箭参加训练，这是火星炮兵首次在首都进行发射训练。
美称“所有选项都摆在台面上”
据美联社8月29日报道，在平壤进行导弹试射后，特朗普29日作出了克制的回应，他撤回了内阁最近表示要与朝鲜进行对话的立场，但同样避免重复他早些时候发出的可能采取军事对抗的夸张警告。相反，特朗普发表了简明扼要的书面声明，重申美国正在考虑所有选项，这说明政府正在慎重地寻找一项有效的政策。华盛顿及其盟友呼吁安理会召开紧急会议，但它们似乎缺乏能够阻止核与导弹进展的新点子。
特朗普的声明说：“所有选项目前都摆在台面上。”
报道称，这个调门远比他本月早些时候发表的言论克制得多。他当时说，如果朝鲜一直威胁美国，那美国就将倾泻“烈焰和怒火”。
报道称，没有迹象表明特朗普有急迫的愿望想要兑现他打击朝鲜的威胁。一名美国高官说，内阁最近回应时的克制态度是有意为之，这反映出新任白宫办公厅主任约翰·凯利想要防止本月初的口水战升级景象重演。
另据法新社8月30日报道，美军30日在夏威夷沿海击落了一枚作为靶弹的中程弹道导弹，从而成功测试了日本寻求用来加强防卫的一个导弹拦截系统。在朝鲜发射一枚飞越日本的导弹一天后，该测试由美国导弹防御局和美国海军在“约翰·保罗·琼斯”号导弹驱逐舰上进行，测试利用“标准”-6（SM-6）防空导弹拦截了从夏威夷考爱岛的太平洋导弹试射场发射的一枚中程导弹。
导弹防御局说，这次测试让海军的“宙斯盾”反导系统“加强了在弹道导弹飞行末段将其击落的能力”。
安理会严厉谴责未提追加制裁
据法新社8月30日报道，联合国安理会29日对朝鲜最新的导弹试射进行谴责，一致决定要求平壤终止该计划。这份声明尽管指出本次试射违反了安理会先前通过的若干决议，但它不会立即导致对平壤采取新的措施或是加强现有措施。
报道称，此前，联合国已对朝鲜进行七轮制裁，但这些制裁对压制朝鲜的核导弹抱负没什么效果。安理会本次要求朝鲜遵守所有已通过的决议。
安理会还对各国为促成通过对话实现和平与全面解决的努力表示欢迎。
另据日本《东京新闻》8月30日援引塔斯社报道，朝鲜发射导弹后，俄罗斯副外长里亚布科夫29日表示，“靠制裁解决不了问题，很明显，制裁的手段已经用尽了”。对于向朝鲜加大施压、实施进一步制裁表现出否定态度。
里亚布科夫批评说，朝鲜半岛紧张局势在加剧，美韩军演使朝鲜半岛局势更加复杂，表示强烈担心局势激化。
中国外交部发言人华春莹29日在记者会上呼吁美朝双方同时停止军事演习和导弹发射。
华春莹称，实践已经证明，仅靠施压制裁不能从根本上解决问题。朝鲜半岛问题错综复杂，由来已久。解决问题的唯一正确办法就是，通过对话平衡解决各方的合理安全关切。
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