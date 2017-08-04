转会重磅大戏落幕　“大巴黎”宣布内马尔加盟

巴西球星内马尔的转会大戏终于画上了句号。法甲巴黎圣日耳曼俱乐部3日宣布，与内马尔签下为期五年的合约，后者将至少为“大巴黎”效力至2022年6月30日。
巴黎圣日耳曼一次性付清内马尔2.22亿欧元（约合17.7亿元人民币）的买断费用，成为促成这笔转会的重要条件。内马尔的2.22亿欧元也由此超过法国中场博格巴去年加盟曼联时的1.05亿欧元，让其成为世界上最昂贵的球员。另据媒体报道，内马尔效力“大巴黎”期间的年薪将达到3000万欧元，为其在巴塞罗那队时薪水的三倍。
25岁的内马尔共代表巴西国家队出场77次，攻入52球，俱乐部层面他总共赢得了15座冠军奖杯。效力巴萨四年间，他在186场比赛中攻入105球，随队赢得两次西甲、一次欧冠以及三次国王杯冠军。
巴黎圣日耳曼方面表示，内马尔的加盟，彰显了俱乐部冲击世界足球顶尖水准的意愿。
“很开心加盟巴黎圣日耳曼，自从我踏上欧洲足坛以来，这里就是最具竞争力和雄心的俱乐部之一。这是吸引我来到这里的原因，同时我还有着激情和能量，”内马尔说，“在欧洲赛场踢了四年后，我感觉自己准备好去迎接这场挑战。从今天开始，我将竭尽所能帮助到新的队友，为俱乐部开创新的局面，为全世界范围内数以百万计的球迷带来欢乐。”
巴黎圣日耳曼俱乐部主席阿尔赫莱菲说：“内马尔是世界上最优秀的球员之一，他的取胜斗志、人格力量以及领导能力让他身处优秀运动员行列之中，他将为俱乐部带来非常积极的作用。随着内马尔的到来，我相信俱乐部能够离既定目标更近一些，最终实现远大的梦想。”
内马尔离开战绩出色的巴萨，外界分析认为，也是为了摆脱前巴萨队友、五次世界足球先生得主梅西的耀眼光环。来到渴望在欧战赛场有所成就的“大巴黎”，内马尔得到了一次证明自己的机会。
卡塔尔体育投资2011年成为巴黎圣日耳曼最大股东后，虽然后者在法甲赛场成就四连冠，但他们在欧冠赛场的最好成绩仅为闯入八强，而上赛季联赛，巴黎圣日耳曼的优势也不复存在，最终被摩纳哥队夺走冠军。
内马尔将在新赛季身穿10号球衣。据悉，他的亮相发布会将于4日举行。目前尚不确定内马尔能否参加5日“大巴黎”面对亚眠队的新赛季联赛首战，不过这位巴西球星届时将在王子公园球场的主场球迷面前正式亮相。
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