Uber再曝丑闻：将问题车租给新加坡的司机 已有汽车起火

据《华尔街日报》报道，Uber专车公司故意将处于召回范围的本田Vezel SUV租给新加坡的Uber司机。据悉，Uber驻新加坡经理明明知道召回消息，但仍然购买了1000多辆Vezel，并将其租给当地司机。
该报道称，其中一辆Vezel今年1月发生起火，内部烧毁，挡风玻璃也破了一个足球大小的洞，这都是因为同一个需要召回的电子元件。
该报道称，根据电子邮件和Uber亚洲前管理者的说法，该公司总部的高管已经获悉此事和可能的应急预案。他们准备停用故障设备，但在获得监管者的批准和汽修专家的建议后，将在等待更换零件的过程中继续在新加坡使用这些车辆。
至于Uber总部高管是否在车辆起火前就了解Vezel的安全召回事件，目前还不得而知。
Uber发言人对此消息回应称：“我们刚一获悉狮城租赁车队的本田Vezel起火，就立刻采取措施解决问题，与新加坡陆路交通管理局和技术专家密切协调。但我们也承认本可以采取更多措施——我们已经这么做了。我们采取了严格的流程，为狮城租赁车队聘用了3名内部专职专家，他们唯一的工作就是确保我们能够完全遵守安全召回。自今年年初以来，我们已经主动响应了6起召回，并将继续通过这种方式保护Uber所有使用者的安全。”
Uber还表示，该公司已经改进了召回流程，还让该地区的司机停用和更换受影响的零件。
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