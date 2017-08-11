美国欲向阿富汗派雇佣兵 俄痛批：绝望而愚蠢

俄罗斯《独立报》8月10日报道称，莫斯科对华盛顿向阿富汗派遣私人军事公司雇员替代军人的计划表示质疑。俄总统阿富汗问题特使扎米尔·卡布洛夫说：“用雇佣兵取代士兵，这是绝望而愚蠢的举动。”专家称，美国酝酿此举意在试图在阿富汗危机背景下部分推脱自身责任。
黑水公司创始人埃里克·普林斯向《今日美国报》透露，美国总统特朗普的政府考虑向阿富汗派遣逾5000名雇佣兵。
普林斯认为，雇佣军能承担与国际联军一样的功能，即协助阿富汗安全部队，向其提供必要的支持。目前，8000多名美军驻扎在阿富汗，但他们并不能解决所有问题。鉴于此，华盛顿继续寻找解决阿富汗问题的新钥匙。
“普通军事手段在阿富汗不起作用，无论它被实施多长时间，”普林斯说，“过去16年的情况就是如此。”作为全球最大私人军事公司之一创始人，普林斯认为，如果上述计划获准，进入阿富汗的雇佣兵将与当地军队建立更紧密的联系。他们将成为阿富汗士兵的助手，甚至穿阿富汗军服。该计划还包括向阿富汗调遣90架私人军事公司的飞机，以便从空中支援地面力量。但这些飞机只会在征得喀布尔官方同意之后，才会对敌方设施发起攻击。
普林斯估计，向阿富汗派遣雇佣兵的费用约为每年100亿美元。这比美国向阿富汗驻军今年的拨款少30亿美元。毋庸置疑，特朗普会被说服。
专家们认为，向阿富汗派雇佣兵的构想是华盛顿尝试甩掉解决阿富汗问题的部分负担之举。
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