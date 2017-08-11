中马在柔佛州欲设雷达和导弹系统的报道引起反响，真实性莫衷一是

新加坡《海峡时报》今天报道说，中国向马来西亚献议在柔佛州设立雷达监控和导弹系统的报道，在马来西亚引发热议。但后续说法却莫衷一是。
不过，《海峡时报》今天引述马来西亚国防部长希山慕丁的一名副手说，国防部不知道中国有任何给马来西亚的献议。
国防部副部长佐哈里巴哈伦昨夜告诉海峡时报，两国对这个议题没有讨论过。
位于吉隆坡的一个新闻网站《马来西亚人洞察网》（The Malaysia Insight）星期三报道说，中国将提供给马来西亚多达12套AR3多发射火箭系统和雷达系统，并部署在柔佛。报道引发了多方对马来西亚意图的揣测，尤其是事关邻国新加坡。
海峡时报网站星期三夜间引述马来西亚政府人员说，马来西亚首相纳吉和来访的中国国务委员王勇会见时仅仅“稍微提及”此事，并没有提到所提供的防御技术类型等。消息来源称，柔佛是其中一个有可能部署雷达系统的地点。
王勇此次到访马来西亚主要到关丹出席价值550亿令吉东海岸铁路项目的开幕仪式。
海峡时报报道说，对于马来西亚国防部的回应，马来西亚政府一名高级官员指出，提议在柔佛州设立带有雷达的区域反情报中心和导弹系统，是纳吉和中国国家主席习近平在今年5月的北京会谈中提及的。
这项提案是一系列倡议清单的其中一部分，倡议包括确保中国在“双坡高铁”项目处于领先地位。这些建议是习近平向纳吉提及但并未来到马来西亚政府的其他层级进行讨论，海峡时报引述这个消息来源报道说。
另一则消息来源则称，两位领导人在今年晚些时候再次会面时才会做出决定。习近平预料会对马来西亚进行国事访问。
当被问及有关问题时，中国外交部将问题交给国防部，但国防部拒绝评论，表示武器出口方面并不归他们管理，路透社昨天报道。
周四，佐哈里也抨击了《马来西亚人洞察网》的报道，称这是一个“恶作剧”，试图挑拨马来西亚与新加坡的关系。
“为什么要把它部署在柔佛呢？与新加坡开战吗？没有这样的事情。”他说。
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