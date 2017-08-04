小伙偷用通信公司3400G流量被罚3万判3年 网友炸锅了！

偷“流量”等同盗窃！小伙“黑进”通讯公司偷用3400G流量被判刑三年两个月，并处罚金人民币3万元。
江苏徐州的林某毕业时“黑进”通讯公司，发现了一个员工套餐的漏洞，因为能免费使用流量，便一直盗用，共偷用流量3416.52G，价值17万余元。
近日，法院以盗窃罪判处男子有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币3万元。林某从网上购买了4张江苏的手机卡，将其中的两张交给了自己的女友和哥哥使用。林某还嘱咐他们，这张卡只用来上网，最好不要用来打电话。
通讯公司发现林某的行为后立即报了警。民警调查发现，两年多的时间，林某办理的四张手机卡，共偷用流量3416.52G，价值17万余元，已涉嫌盗窃罪。面对如今的境地，林某也表达了深深地悔意，认为自己当初不该贪图便宜。
法院判定依据为，最高人民法院、最高人民检察院在《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，电力、煤气、天然气、网络号码、电信码号等等均作为盗窃罪的侵害对象；因为这些无形物代表了具有财产归属的性质。
案发后，林某主动向通讯公司赔偿了损失。法院也根据林某的行为，对其作出判决：被告人林某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币三万元。
对于这个判决，微博网友们表示不服，认为这个处罚判得太重了。以下是网友热评：
@御寒云林：该行为的产生根本原因是。人民日益增长的网络流量需求要同售价高昂的流量售价的矛盾
@Goldenwanted：3400G值17万？！不是提速降费了么，怎么这么贵？
@七月谷风生：只是利用了你的技术漏洞，就把人告了。这是杀鸡给猴看，以儆效尤吗？更何况太狠了吧。
@晓宝Violin成年男子偷流量可以被罚三年，未成年杀一个人只用关15个月.....
@大婊姐儿那我这些年没用完的流量呢？值多少钱？拜托中国移动一次性的换成现钱，打到我支付宝里，谢谢！
@何时还能遇见你：上诉，判的太重了！…
@这个蚊：那这些年运营商后台偷了那么多流量 可以报案吗？
@夏日黄昏的夕阳：感觉好讽刺，有的地方全民覆盖免费wifi,有的地方因为偷流量被判刑？按照这个逻辑，游戏里面的金币也很值钱，那么多盗号的为什么不抓起来判刑？？
@YZ-鱼仔：三大运营无端乱扣费，移动在app上设计陷阱，只需要点一下，就自动确认扣费。我想问问我们这些受害者加起来远不止这17万吧，那我们能盼你们的负责人几年呢，还是无期徒刑呢？
@狐狸的话：有了支付宝，银行怕了！什么时候有什么能让中国联通、中国移动中国电信怕怕
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