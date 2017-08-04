中国两大科技巨头掐架！华为、腾讯因用户数据起冲突

据《华尔街日报》报道，中国最大的科技巨头华为和最大的互联网巨头之一腾讯就用户数据使用一事起了争执。双方目前互不让步，腾讯已向监管部门投诉华为，而华为方面则认为产品通过检测，不存在争议。
争议焦点：用户数据
据媒体报道，华为、腾讯双方纠纷起因源于华为旗下互联网手机品牌荣耀在2016年12月发布的荣耀Magic手机，这是荣耀发布的首款概念机，由华为2012实验室耗时近两年时间研发而成。Magic基于Andriod系统重新开发了Magic Live系统，这是华为手机首次尝试人工智能应用。
目前该款手机可根据微信聊天内容自动加载地址、天气、时间等信息；通话、购物等时候也能提示相关服务信息，这些均是华为与科大讯飞、高德、支付宝、携程等APP深度合作研发的结果。
据华为内部人士透露：“与其他互联网公司的合作都很顺畅，只有微信一直再艰难沟通。过去半年多，始终未能达成一致。不久前，微信还调整过对Magic的接口，导致Magic用户微信使用出现问题。”
但据消息人士向《华尔街日报》透露，微信的拥有者腾讯指出，华为不仅在获取腾讯的数据，还侵犯了微信用户的隐私。
因此，双方矛盾激化。
腾讯和华为总部都在深圳。 微信目前拥有近10亿用户，而华为旗下的华为手机目前是中国出货量第一的智能手机品牌。
根据数字联盟提供分析数据，目前，在中国Andriod用户中，华为在网手机占比约13%，仅次于三星。华为手机用户中，有超过6000万微信用户，庞大的用户流量成为了双方博弈的基础。
双方互不相让，各执一词
目前，双方各执一词，对于用户数据一事互不让步，腾讯方面已经要求有关部门出面解决此事。
华为方面在给《华尔街日报》的一则声明中否认侵犯用户隐私权，并表示只有用户通过设置以后公司才能收集到相关数据。
“所有的数据都应该属于用户，而不是腾讯或者荣耀Magic，”华为方面表示，“荣耀Magic获取的数据都经过了用户授权。”
腾讯方面拒绝讨论与华为的争议事件，但其在对《华尔街日报》的声明中表示“将保护用户的隐私和数据信息。”
“从行业角度来看，我们正在与电信运营商，手机制造商，应用程序开发人员以及监管机构等利益相关者紧密合作，共同建立一个健康的生态系统，为用户和整个行业提供便利，”腾讯方面表示。
据知情人士向《华尔街见闻》透露，腾讯希望中国工业和信息化部参与其中。但是一位负责人则表示，监管机构建议双方自行处理矛盾。
目前，工业和信息化部还没有回应此事。
华为此举意欲打破行业垄断
用户数据价值在今天毋庸赘述。它可以帮助设备制造商构建有效的人工智能数据基础，还能像腾讯这样追踪用户习惯，更好地销售产品和服务。因此，华为、腾讯都对用户数据锱铢必较。
“随着全球越来越多的公司在人工智能方面投入大量资金，硬件公司和互联网公司之间的竞争也更加激烈。”华为表示：“我们希望这个生态系统中的各方都可以参与到行业发展、合作和参与规则的讨论中来。”
用户隐私的范围界限以及收集个人数据来改善AI技术的权利是业界的热门话题。数据已经被视为AI驱动设备成功的决定性因素，但现在数据都被互联网巨头们牢牢地抓在手里。
手机中国联盟秘书长王艳辉说：“大型互联网公司垄断数据最终将影响中国移动互联网产业的发展。
荣耀Magic于去年12月推出，售价为3699元，采用AI技术来适应手机的性能。 例如，主屏幕上的应用程序会根据使用频率自动移动；或者手机上如果有关于泰国食品的短信，手机则可能自动推荐附近的泰国餐馆。
此举意味着，作为硬件制造商的华为正进入由互联网软件公司长期主导的领域。随着手机越来越相似，华为和其他厂商都将AI看作帮助产品脱颖而出的关键。
这已经不是中国巨头公司之间的第一次争斗。与苹果的情况不同，华为近期的设备已经不支持用户使用微信指纹支付功能。熟悉此事的人士认为，华为和腾讯就数据存储条款不可能达成一致。
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