新加坡与香港寻求加强“一带一路”合作

正在新加坡访问的香港特别行政区行政长官林郑月娥3日会见了新加坡总理李显龙。双方就加强香港与新加坡、香港与东盟在贸易、投资、金融、民航、以及探索“一带一路”协作潜力等领域的合作交换了意见。
双方重申了香港与新加坡之间的密切关系，并表示尽管两座城市在某些方面存在竞争关系，但双方拥有着更广泛的合作空间。林郑月娥和李显龙还一起展望了东盟－香港自由贸易协定的签署和落实。
林郑月娥表示，香港会善用“一国两制”优势，推动经济发展。她期望促进与东盟国家包括新加坡的关系，共同把握“一带一路”倡议为沿线国家和地区带来的机遇。
林郑月娥是从2日起在新加坡展开为期两天的访问的。她2日在接受记者采访时表示，香港有望在今年年底前与东盟达成双边贸易协定，这对于香港和东盟成员都是互利互惠的，特别是香港由于其特殊的区位优势正在“一带一路”倡议中发挥积极作用。
3日，林郑月娥还会见了新加坡副总理张志贤。张志贤对香港通过与粤港澳大湾区更加紧密的结合维持繁荣表示了信心。她还会见了荣誉国务资政吴作栋，向对方简要介绍了香港未来发展方向以及她的愿景。
当天，林郑月娥还参观了新加坡的市区重建局、公共服务学院和政府科技局。她表示，将推动香港借鉴新加坡的做法，设立类似公共服务学院的机构，加强对香港公务员的培训。
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