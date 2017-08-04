全球金融危机续集现端倪 祸根还在美国

英国《金融时报》2日发表美国圣地亚哥大学教授弗兰克·帕特洛伊的文章《全球金融危机续集即将上演》称，美国监管机构多年来一直无视《多德-弗兰克法案》（被认为是最全面、最严厉的金融改革法案，核心内容是在金融系统当中保护消费者——本网注），结果导致在全球金融危机爆发近十年后，续集来了。
文章称，这次的罪魁祸首是“贷款抵押债券”（CLO）。与早先晦涩难懂的产品一样，CLO是将高风险的低评级贷款打包为具有吸引力和高评级的投资产品。今年5月有两笔CLO发行，每笔都超过10亿美元，专家们估计今年还会有价值750亿美元的CLO发行。
在本世纪初，名为“债务抵押债券”（CBO）的类似高评级产品非常流行。最初，它们似乎没啥危害，或者至少危害没有大到它们的崩盘可能蔓延至整个金融行业的程度。但是在监管机构忽视其增长的时候，它们越来越不透明，而且利润越来越高，信用评级与现实脱节。与房屋地基出现裂缝一样，这些风险最初似乎很小。但高评级掩盖了整个结构的不稳定性。直到最后为时已晚。
文章称，《多德-弗兰克法案》本有望阻止这些信用评级的花招。但美国证交会允许这些机构规避该法。尽管《多德-弗兰克法案》会让这些机构为错误评级承担责任，但证交会免除了它们的责任。同样，国会禁止这些机构获取有关它们所评级的发行人的内部信息，但证交会同样允许这么做。随着CLO的发展，裂缝再次扩散。
在去年圣诞节前夕，《多德-弗兰克法案》的所谓风险自留规则生效，要求这些复杂协议的组织者承担一部分风险。但聪明的金融家安排第三方来承担这种风险。
文章称，信用评级机构，尤其是穆迪和标普是这种故事的主角，就像原版金融危机一样。它们用来评定AAA评级的计算机程序依然存在缺陷。因为贷款违约可能蜂拥而来，数学模型应该考虑“关联风险”，即违约同时爆发的可能性。但CLO的模型假定关联风险很低。当违约同时出现的时候，这些所谓的AAA投资产品将会血本无归。CLO只是换了包装的CBO。
一些专家说，这次有所不同。7月早些时候，隶属纽约人寿保险旗下的麦迪逊资本融资的董事总经理阿希什·沙阿告诉一众CLO专家们，他们在2017年不必担心违约问题。他说：“人们对资产的渴望非常强烈。”养老基金、保险公司和大学捐赠基金会既要求安全性，又要求高回报。CLO似乎满足这两个要求。
帕特洛伊称，美国证交会内部新设立的一个信用评级办公室本应为这种渴望把关。但是当他依据《信息自由法》发出询问函，寻求确认哪些信用评级机构被发现违反了证交会法规的时候，监管机构拒绝透露名字。违规者依然没有被公诸于众。
文章称，金融市场很难管。商学院的新毕业生必然比监管机构的新人领先一步，许多最没有信誉的企业之所以发现很容易借到钱，是因为它们的贷款可以被迅速重新打包卖出。在围绕《多德-弗兰克法案》废除与否的辩论中，立法者应该密切关注这些复杂的投资产品，以及助长这些投资产品的机构们。
一些人可能宣称，CLO有所不同，或者规模较小，或者监管机构如今准备更为充分，或者企业贷款不可能像住房抵押贷款那样同时违约。但在本世纪初，在风险蔓延至大银行和美国国际集团、市场逐渐失控之前也存在类似的观点。
文章称，为了避免一场更大危机的到来，监管机构应该在裂缝扩散前注意金融市场失灵和隐藏风险的迹象。
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