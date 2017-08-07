非传统石油革命令原油市场面临前所未有变化

西媒称，如果数年前有人对我们说，全世界最富有的汽车制造商每年只生产4.7万辆车，我们会觉得这是个笑话。事实是，美国特斯拉公司已超越汽车行业三大巨头（通用汽车、福特和菲亚特-克莱斯勒），成为全球资本化程度最高的汽车公司。
电动车成高价石油终结者？
据西班牙《经济学家报》网站8月5日报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近日展示了特斯拉Model 3系列车型，并希望通过这种车型开启电动汽车的大规模生产。股价也因为这位大亨表现出的信心而大涨7.5%。马斯克说：“这是我们为特斯拉未来所做的最好的事。”
报道称，特斯拉预计8月生产100辆新车，9月生产1500辆，此后将提高节奏，直至年底月产2万辆。尽管如此，与近几个月收到的逾50万份的订单相比，产量还是微不足道的。这还仅仅是特斯拉最便宜的车型Model 3。
马斯克承诺将用坚实的步伐将特斯拉带上“生产的天空”，并为美国之外的三个新的超级工厂探索可能的建厂地点，其中有一个会建在欧洲。
报道称，特斯拉获胜的因素相当重要。除了价格，汽车的电池寿命可达50万至100万公里。发动机无需修理也几乎不需要检查。而最好的地方则在于行驶成本极低：每百公里的花费大概在1欧元至1.5欧元之间，是使用汽油燃料费用的十分之一。
有了这些特点，也就不会惊讶作为全世界十大石油公司之一的壳牌，即便可以拖延一时，也无法阻止“黑金”时代终结的到来。美国大型石油公司（埃克森美孚公司和雪佛龙公司）和国际能源署相信，未来石油消费将以1%至2%的速度温和增长，但也只能持续至2040年。高盛公司则认为，石油价格将会在7年后，也就是2024年开始下跌。
供给者：美国后来者居上？
另据西班牙《经济学家报》网站8月1日报道，10年来石油市场的主角地位发生了质的变化。自2014年年中开始，原油价格下跌或许是最为引人瞩目的事实。美国石油业的迅猛发展和其他一些因素打破了沙特等国对油价的垄断，这便是导致原油价格下跌的原因之一。新形势使得原油定价受市场和生产成本控制。
与2008年相比，美国的石油产量提升了80%，而沙特只提升了不到10%。综合石油数据计划及美国能源信息局的数据显示，利雅得的原油日产量从原先的910万桶增加至如今的约1000万桶。相比而言，美国则由约510万桶增至逾941万桶，日产量平均增加了430万桶。
西班牙银行2017年8月1日发布的报告《石油市场近期发展与前景》指出，近几年因美国石油产业进行深层次转型和石油输出国组织采取战略性应对措施，石油市场的结构已发生了翻天覆地的改变。
该报告强调：“导致这种市场转型的根源是所谓的非传统石油革命。”这次革命是十年来高油价以及石油开采水平、钻探技术和水力压裂技术进步共同作用的结果，这使得天然气和石油先后得到大量开采，而过去使用传统方法开采在经济上是不可行的。
尽管报告着重分析了美国石油产业的迅猛发展，尤其是非常规资源的爆发式增长，但其他专家也认为，新市场结构是石油供给的积极变动和石油（消费）需求的消极变动联合作用的结果。这种变动与全球经济活动的突然减弱密不可分，而需求变动的影响更甚。
欧佩克结束了通过无限量生产填充原油市场、降低原油价格以排挤竞争力较低的生产商的战略，如今正试图再次扮演其作为供给与价格稳定者的角色，然而结果却有待讨论。
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