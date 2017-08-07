城市变身“绿肺” 中国将打造首座“森林城市”

西媒称，未来城市是绿色的“森林城市”。混凝土和砖石建筑的灰色时代将会结束。这不仅是外观美感和视觉效果的提升，还将赋予未来城市更多巨大的优势。“森林城市”这一概念将使城市本身变成巨大的“绿肺”，因为“森林城市”的建筑物将与植被更好地结合在一起，从而能吸收大量二氧化碳等对环境构成污染的气体。
据西班牙《消息报》网站8月2日报道，今天的人们越来越关注对生态环境的保护，建筑设计师们纷纷拿出与自然环境融合度更高的设计方案。这方面最新的杰作出自意大利建筑设计师斯特凡诺·博埃里之手。来自米兰的博埃里和他的工作室为中国南部广西柳州市设计了“森林城市”方案。中国已经为该方案亮出了“绿灯”。
根据博埃里的方案，“森林城市”将位于柳州市北部。博埃里工作室介绍称，那里是创建新型可持续城市的理想地点，因为当地的地理和生态条件适宜植被的生长。
柳州的“森林城市”建设项目预计将于2018年动工，并于2020年完工。
完工后，“森林城市”将有能力容纳约3万名居民。
报道称，“森林城市”将拥有办公区、居住区、医院、学校等设施。在博埃里工作室的设计方案中，所有建筑物的外墙都将被绿色植物覆盖。超过4万棵树木和近100万株分属100多个品种的其他植物，将让柳州的“森林城市”成为“垂直森林”。
对饱受污染问题困扰的中国城市来说，“森林城市”将具备空气净化和气温调节功能。与此同时，覆盖建筑物的植被还能成为阻隔噪音的屏障，并有助于保护和改善当地的生物多样性。
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