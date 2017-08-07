国际军事比赛角逐日趋激烈：中国总成绩暂列第二

俄新社8月5日，在“国际军事比赛-2017”的一系列比赛项目中，俄罗斯军人使用的是并不熟悉的中国武器装备。他们用自己的成绩证明，不使用自己的装备也可以获胜。
据俄罗斯代表团团长亚历山大·列昂诺夫中将介绍，俄罗斯选手在新疆库尔勒靶场参加“安全环境”、“晴空”和“军械能手”比赛项目时使用的是中国的装备，只有在“苏沃洛夫突击”项目中使用的是俄罗斯本国的步战车。
列昂诺夫说：“使用中国的装备可以为我国军人积累宝贵的经验。使用统一的装备可以客观评估所有参赛选手的技能。”
在“苏沃洛夫突击”比赛单车分组赛中，各国选手的速度均比去年大幅提升。俄罗斯裁判谢尔盖·皮缅科夫说：“所有选手的表现都令人惊喜，因为所有车组的速度都提高了大约30%，射击命中率接近90%。这表明，各国参赛选手都进行了充分的赛前准备，训练水平和质量逐年上升。”
来自俄罗斯、中国、安哥拉、伊朗、委内瑞拉和津巴布韦的军人参加了这项比赛。
皮缅科夫说：“中国同行的赛道设计非常棒，同阿拉比诺靶场的赛道相似。此次比赛的特殊之处在于，靶场地处海拔1500米的内陆，没有自然形成的水坑障碍。与此同时，为了提升比赛的观赏性，设置了更多的炮击靶标。”
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