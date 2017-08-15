“箱中农场”或助力城市社交复兴

美媒称，绿叶蔬菜在巴尔的摩东部一座小型农场中长得郁郁葱葱，但却不是一排排平行地长在地上。这些蔬菜长在竖直挂在金属天花板上的白色凹槽中。
美国《华盛顿邮报》网站8月13日报道，发光二极管每天照射18个小时，可提供相当于充足日照的光照。通过电子传感器测量温度、氢离子浓度指数（pH）以及植物的营养需求，并据此自动调节植物所处环境的温度以及向植物提供的水和营养物质的量。
百老汇东区一座停车场内这个经过改装的海运集装箱和我们祖辈那个时代的农场有着天壤之别。穿着紧身牛仔裤、黑色运动鞋和用再生材料制作的体恤衫的J·J·里迪也不会让任何人想起格兰特·伍德画作《美国哥特式》中那个拿着干草叉、穿着工作服的人。
这家“箱子中的农场”是由城市田园公司开办的。29岁的里迪是城市田园公司创始人兼首席执行官，这家成立两年的公司有两大使命：在城市环境中生产并销售新鲜的天然食品以及促进此类食品价值的发挥，使其演变成一场改变美国城市居民生活和交往方式的运动。
里迪和他27岁的合伙人克里斯蒂安·德帕科为公司设定这样的“宏伟蓝图”是基于一大核心理念：食物不仅仅是人类的基本需求，也是一种强大的社会连接因素，并且如果处理得当，将为变革提供强大的推动力。
里迪说：“（克里斯蒂安）和我在世界各地工作过，比如非洲、南美洲等。从我们的经历来看，食物比其他任何东西都更能将人们团结起来。从埃塞俄比亚到巴尔的摩，食物是共同的连接因素，能够让奄奄一息的社区起死回生。”
这是一种全新的策略，将非营利组织的目标和以盈利为目的的企业目标融合在一起。这种模式能否成功谁也说不好。但有些迹象却让人看到了希望。
这个耕种单元只有320平方英尺（约合29.7平方米），但产量却和1英亩（约合4046.9平方米）地相当。这家公司已经在位于雷明顿的美食中心R餐厅中开了一家素食餐厅，并且计划在巴尔的摩食品中心——一个正在建设中的拥有明显社会功能的美食中心，再开一家。
里迪和德帕科仍在进行策略实验和数字运算，以测试其理念的可行性。截至目前，他们的发现仍然模棱两可。
数据显示，如果企业家固守传统商业模式，他们就很难将城市中的农场持续经营下去。
但是如果他们和志趣相投的合伙人合作，并且将他们各个不同的业务模块——农场和餐厅——更多地视为规模更大的生态系统中的组成单元，而不是独立实体，就有希望实现全面增长。
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