日本经济连续六季度上涨 增长时间达10年之最

外媒称，政府数据显示，日本经济2017年第二季度环比增长1.0%，为连续第六个季度上涨，经济持续增长时间达到十年来之最。
据法新社东京8月14日报道，日本内阁府称，强劲的国内需求提振了4月至6月的国内生产总值（GDP），使得其增速高于一季度的0.4%。
由于出口强劲，这个世界第三大经济体逐渐复苏，而与东京2020年奥运会相关的投资也提振了经济。劳动力市场收紧，企业信心高涨。
尽管日本央行多年来一直采取激进的货币宽松政策，但消费开支一直不温不火，提高通胀率的努力没有达到效果。
不过最新数据显示，二季度私人消费增长0.9%，高于一季度0.4%的增速。个人开支占日本GDP的一半以上。
另据路透社东京8月14日报道，日本二季度经济增长速度为两年多来最快，这得益于消费支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。
政府数据显示，日本二季度GDP环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年一季度以来最大增速。
二季度GDP较一季度增长1.0%，预估中值为增长0.6%。
日本经济在未来几个季度内预计将继续增长。日本央行希望，日趋收紧的就业市场最终将开始提振消费支出，从而更轻松地推动通胀率持续上升。
“二季度消费支出和资本支出均动力十足，这也是国内需求如此强劲的原因，”瑞穗综合研究所经济调查部主任德田秀信说，“经济增长的步伐可能会略有放慢，但仍处在复苏模式。通胀的发展形势较为有利。”
二季度日本经济实现连续第六个季度增长。上一次维持这样长时间的增长还要追溯到2005年一季度至2006年二季度。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost