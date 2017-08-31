中企“非洲儿童广告视频”引争议

英媒称，随着中国企业利用非洲儿童在网上推销他们的产品，这些孩子已经成为互联网上的明星。
据英国《泰晤士报》网站8月14日报道，一段10秒钟的非洲儿童说汉语推销杀毒软件的视频数天内就获得了80万的点击量。这种做法迅速流行开来，其他公司利用非洲儿童推销各种产品，例如共享单车、地图服务、搜索引擎和相亲网站。这些孩子还可以提供生日祝福、道歉乃至求婚等服务。
这种趋势似乎是中国日益加深在非洲参与度的结果。有大量中国人在非洲大陆工作；中国外交部称，从2015年年底到去年上半年，中国与非洲国家签署了价值500多亿美元的新协议。
报道称，不知道这个创意出自于谁，但在中国网络购物平台淘宝网上，有数十家店铺提供这种服务。
国家媒体报道，这些孩子做广告通常只能拿到一点钱、零食或文具，尽管一些制片方称他们会跟孩子分账。
中国媒体的一篇文章称，只要孩子们愿意并充分了解他们被要求所读的信息，这种行为就没什么错。但有媒体报道，对于未成年儿童出现在广告里，中国的法律要求要有孩子监护人的书面同意，该报质疑他们是否这么做了。报道还警告说，广告内容必须遵守中国的规定，禁止使用最高级形容词或副词来推销产品和服务，并要求中国监管者进行调查。
一名使用非洲儿童广告服务的商人说，他们有朋友在非洲从事这项工作，花200多块钱就能拍摄一段视频加两张照片。他们说，视频的初步制作需要三天。广告中的字数限制在20个，买家必须接受孩子们不那么标准的发音。这名商人说，除了材料费用，剩下的钱就用在孩子身上，但他没有具体说明怎么用。
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