台湾诈骗女车手 新加坡警押解模拟犯罪

新加坡警方最近接连破获台湾人涉嫌诈骗案，警方今天押解一名担任「车手」的台湾女诈骗嫌犯郭芳伶进行犯罪现场模拟，了解交付赃款过程。警方仍持续追缉其他在逃共犯。
新加坡警方于破案后也随即通报台湾。新加坡警方怀疑她不只涉及这起诈骗案，全案恐有更多的被害人。
根据新加坡警方初步调查，一名30岁的新加坡永久居民遭到诈骗，还将至少新币20万元（约新台币420万元）现款转汇到诸多不知名帐户。
其中一名23岁的新加坡女子向警方报案，声称接获自称是警员的诈骗集团电话，指她户头中有来历不明的新币10万元（约新台币222万元）款项，涉嫌洗钱被调查，要求提供银行帐户资料。
另一名户头中平白多出新币一万元（约新台币21万余元）的被害女子，则是依照诈骗集团成员指示，将这笔款项于7月29日上午交给担任女车手角色的25岁郭芳伶。
郭芳伶再于7月30日下午在芽笼10巷便利商店前，交付诈骗款项给另一名仍在逃的犯罪嫌疑人。不过，新加坡警方已掌握相关情资，随后于芽笼展开逮捕行动。
新加坡警方今天上午押解郭芳伶分赴后港及芽笼两地，了解接获及交付诈骗赃款等过程。
郭芳伶已于8月1日被移送法院，警方指控她涉及非法收受赃物，罪名若成立，恐将被判5年的刑期或罚款，或有期徒刑与罚款并行。
新加坡警方7月中旬才破获4名台湾男子涉及假冒员警诈骗案，金额超过新币80万元（约新台币1770万元）。警方大规模押送其中3名嫌犯赴芽笼等犯案现场，了解款项交付过程。
新加坡警方多次提醒当地民众，注意防范来历不明的电话，务必多方查证，避免上当受骗。
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