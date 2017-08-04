中美电商巨头激战东南亚！亚马逊推送货快阿里严选商品

日媒称，美国电商巨头亚马逊已经进军东南亚市场，在新加坡设立了域内首家配送中心，以日用品为主，主打“两小时配送”服务。而中国最大电商阿里巴巴集团也在东南亚收购了当地的知名电商平台，迈出了攻城略地的第一步。已在本土巨大市场积累起足够经验的美中两强，开始激战东南亚这块增长中的市场。
据《日本经济新闻》8月2日报道，亚马逊的战略是利用在发达国家提供当日配送服务摸索出的信息技术，迅速为消费者提供所需的商品，借此让消费者看到亚马逊与其他公司的差异。
因此，亚马逊将最初的尝试地点选在了交通、通信基础设施完备的新加坡，之后可能再进军周边国家。
报道称，亚马逊之所以要高调推出送货快这一卖点，原因就在于一个拥有强大能力的竞争对手的存在。阿里的“淘宝网”网罗了从服装、杂货到家电等众多领域的商品，而且正在东南亚的华人中渗透。阿里还在去年收购了当地的著名电商平台拉扎达公司。
阿里一方面借助拉扎达的高知名度展开运营，一方面又将在中国发展成熟的服务和结算手段注入东南亚市场。该公司计划在东南亚六个国家开设购物网站，销售经淘宝网严选的商品。
东南亚地区的人口持续增加，智能手机也在快速普及。预计网络销售市场将会飞速增长。
报道认为，亚马逊网上零售业务的销售额约有六成来自北美，紧随其后的亦是德国、日本等发达国家。开拓增长中的新兴市场是其全球战略的重要课题，因此亚马逊决定首先进军东南亚市场。
报道称，继阿里之后在中国电商排名第二的京东集团也将目光投向东南亚。该公司将在印尼扩展物流设施网络，并于7月宣布与Yamato控股合作。京东还考虑在泰国等地强化电商业务。在美中两大市场胜出的电商巨头正面交锋，这种在其他地方前所未见的竞争将在东南亚上演。
报道认为，在东南亚，一直以欧美为主战场的亚马逊面临着一些障碍。其一就是该地区信用卡和银行账户普及率较低。亚马逊在新加坡的服务只能通过刷卡结算，在向周边国家扩张过程中或许还需要更多的结算手段。
阿里则看到了智能手机在东南亚的普及，将注意力放在已在中国站稳脚跟的电子结算系统“支付宝”上。阿里的计划将支付宝与拉扎达的电子结算系统整合，以“Alipay”的品牌开展业务。
另一个障碍就是交通网络的不健全。亚马逊虽然能够在新加坡实现当日送货服务，但想在周边国家实现这一点并非易事。
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