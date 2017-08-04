美媒关注解放军试射导弹：模拟打击“萨德”

美媒称，中国人民解放军火箭军在为庆祝建军90周年举行的大型阅兵式前一天进行了大规模的弹道导弹和巡航导弹演习。
据美国外交学者网站8月3日报道，此次演习在内蒙古举行，靠近朱日和基地，演习使用至少三种导弹系统，发射了至少20枚导弹。
美国政府内的消息人士说，在实弹演习环节，中国人民解放军火箭军发射了4枚“东风”-26中程弹道导弹，10枚“东风”-16A中程弹道导弹，以及6枚“长剑”-10巡航导弹。
报道称，演习还包括至少3种地对空导弹系统，“红旗”-6、“红旗”-16和“红旗”-22。“红旗”-22在建军90周年阅兵式上第一次公开亮相。
一名消息人士补充说，这些弹道导弹和巡航导弹模拟了一次远距离打击，目标是美国“萨德”反导系统模型，还打击了停在地面上的美国F-22“猛禽”隐形战斗机模型。
该演习是解放军火箭军近来举行的类似演习中规模最大的一次。
另据美国福克斯新闻网8月2日报道，美国官员对记者说，作为对美国的反击，中国上周末进行了一系列导弹试射——模拟打击目标是美国导弹发射装置和飞机模型。这是中国在国际形势紧张的背景下展示肌肉。
报道称，美国情报机构探测到中国军方向模拟目标发射了20枚导弹，目标被设计成美国“萨德”反导系统发射装置和美军F-22隐形战机的形状。一名美国防务官员说：“他们本不用将目标做成F-22或‘萨德’的样子来检验导弹能否命中。这其实是中方发出的明确信号。”
美国官员认为，中国军方试射了中程弹道导弹和巡航导弹，并表示这些试射是为配合中国庆祝八一建军节的活动。
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