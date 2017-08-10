澳洲大学老师用中文警告“无法容忍作弊”,中国留学生怒了

据“今日悉尼”报道，7日，澳洲国立大学（ANU）的课堂上，一名讲师在PPT中用中文表示：“我无法容忍学生作弊。”在场的除了澳洲本地学生外，还有多个国家的留学生，但是这句话这位讲师只用了英文和中文两个版本，难免让中国留学生感到被侮辱了，引起了中国学生的不满，认为该讲师对中国学生存在偏见。最终，这名老师通过邮件向学生道歉。
据报道，这位教师叫做Steve，当时在讲的是信息科技专业的计算机课程，课上，老师放出了一张PPT，上面是英文说的“I will not tolerate students who cheat.”
报道称，本来这没什么问题，毕竟英语是澳洲的通用语言，问题在于这位老师在这句英文的下面，再来了一个中文的版本：“我无法容忍学生作弊。”
这句话让澳洲国立大学的中国留学生们愤怒了，因为明明一起上课的还有很多其他国家的留学生，比如印度、韩国等等，那为什么除了英文外，还用一个中文的版本提示学生，这不禁让留学生们联想，这个老师是不是对中国来的留学生有什么偏见。
之后事情不断发酵，中国留学生在该学校的Facebook上发帖讨论这件事，还被学校的管理员删除，理由是事件失去了控制（out of control）。
当晚，这名老师给上这堂课的学生们发邮件道歉了，他称：“有几个英语不是母语的学生告诉我，不是所有学生都能准确地理解这些句子，我又了解到这节课上的中国留学生占比例较大，所以才加了一个中文的翻译版本，无意中伤害了一些优秀的学生，我意识到这很不妥当，希望大家能够接受我的歉意。”
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