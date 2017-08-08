麦当劳未来5年将在华增开2000家门店

英媒称，麦当劳宣布将在中国新开2000家餐厅，使中国成为其在美国以外的最大市场。
据英国《每日邮报》网站8月8日报道，未来5年内，麦当劳在中国的餐厅数量将达到4500家。对餐饮品牌来说，中国是一个不断扩大的市场。去年，星巴克咖啡连锁店宣布将扩大在华业务，未来4年内每天至少新开一家门店。
麦当劳8日在其官网的新闻公告中宣布了这项计划，其目标是将在华餐厅数量由现在的2500家增加到4500家。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，作为计划的一部分，麦当劳把大部分在华业务出售给中信股份、中信资本和凯雷投资集团，以增强其市场优势。但麦当劳仍将持有20%的股份。
麦当劳首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克说：“中国很快将成为我们在美国以外的最大市场。”
他说：“中国内地和香港在捕捉诸如快递和数字化等新消费趋势以及推动强劲表现和增长势头方面全球领先。”
但麦当劳在中国的发展并非一帆风顺。2014年，上海市食品药品监督管理局在调查后发现，麦当劳的供应商使用了过期的鸡肉和牛肉。
上海福喜食品有限公司曾将过期鸡肉和牛肉重新包装，贴上新的保质期标签。这起事件导致肯德基和麦当劳餐厅停售了几周的鸡肉和牛肉产品。
随着中国市场的不断发展，许多知名品牌、例如星巴克和咖世家咖啡公司都纷纷进军中国市场。
目前，星巴克在全球的门店有10%位于中国。
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