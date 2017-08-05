特朗普签完制裁俄法案又表不满

美国总统特朗普签署了一项对俄罗斯实施新制裁的法案，掐断了最近出现的美俄关系有望重启的势头，这标志着特朗普政府遭遇的一个失败，之前特朗普政府曾对该法案会对行政权力造成侵害表示过担心。
特朗普在一项声明中表达了这种担忧，他说该法案“有严重瑕疵”，主要因为它限制了总统在没有得到国会批准的情况下协商制裁措施的能力。
特朗普在今天上午发表的一项声明中说：“这项法案通过限制总统的灵活性，让美国更加难以达成对美国人民有利的协议，而且会让中国、俄罗斯和朝鲜走得更近。我们宪法的制定者把处理外交事务的权力交给了总统。”
他还说：“这项法案会证明(宪法)这样做的明智之处。”特朗普说，尽管他持保留态度，不过出于“国家团结”的原因，他还是签署了该法案。在他签署该法案后发表的第二项声明中，特朗普曾称该法案的一些条款“显然违反宪法”。
他还质疑国会是否有能力协商出制裁措施，因为国会一直无法批准共和党的医保法案。
他说：“该法案仍存在严重瑕疵，特别是因为它侵害了行政部门协商的权力。国会甚至在讨论了7年后还不能协商出一项医保法案。”特朗普表示，他支持对俄罗斯、朝鲜及伊朗三国采取强硬的惩罚措施，并说他会按照法案中规定的审查期去执行。特朗普还说：“我领导的政府会认真并恭敬对待国会在这些林林总总的条款中所表现出的偏好，并且在符合宪法赋予总统的处理外交关系权力的情况下来落实它们。
俄方批其“十足软弱”
【俄新社莫斯科8月2曰电】俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，白宫批准一揽子新制裁措施，向俄发动“真正的贸易战”，别再指望改善两国之间的关系。
梅德韦杰夫在脸书网站个人主页上与道：“美国总统签署对俄制裁新法案造成多种后果。首先，改善我们与美国新政府关系的希望破灭。其次，美国向俄罗斯发动真正的贸易战。第三，特朗普政府以最没有尊严的方式将行政权移交国会，表现出十足的软弱。这会改变美国政坛的力量格局。”
梅德韦杰夫还推测，制裁将实施数十年，“俄美关系将变得极度紧张，不受国会架构或总统个性的支配”。他补充说：“美国统治阶层完胜特朗普。总统不喜欢新制裁，但不能不签署法案。新制裁议题首先是作为让特朗普有自知之明的又一个手段。未来还有新招数，最终目标是让他下台。体制外的玩家应当被清除。”
俄罗斯常驻联合国代表瓦西里•涅边贾表示，特朗普签署的法案丝亳也不会影响莫斯科的外交方针。他说：“历史曾多次证明这一点。他们应当清楚地知道，我们不会屈服，我们不会投降。”
俄外交部也表示，制裁不能迫使俄罗斯向西方让步和出卖国家利益。让美国陷入反俄歇斯底里情绪的美国制裁爱好者们，早就该抛掉幻想，搞清楚任何施压的威胁和企图都不能强迫俄罗斯改变政策或放弃国家利益。俄外交部指出，莫斯科同以往一样，愿意与美方在“对自身和国际安全有益”的领域开展合作。但当华盛顿不再从“美国例外论”的棱镜认识周边世界的时候，高质量的互动才有可能展开。
欧盟恼怒利益受损
【路透社布鲁塞尔8月2曰电】欧盟委员会主席让-克洛德•容克今天说，美国对俄罗斯的新制裁已经考虑到了一些欧盟的担忧，但如果这些措施损害欧盟的经济利益，布鲁塞尔准备好了在数天内采取报复行动。
在美国总统特朗普批准这些措施后，容克说，如果美国的制裁损害参与同俄罗斯石油和天然气项目的欧洲企业，欧盟将采取反措施。容克说：“我们准备好了：我们必须与美国面对面捍卫自己的经济利益，我们将那么做。”
美国的措施惹恼了欧盟官员，他们认为这些措施打破了西方在对莫斯科2014年吞并乌克兰克里米亚地区并支持东部分离分子问题反应上的团结。容克对一家德国电台记者说，重要的是与美国协商，确保对俄罗斯的制裁是有效的。
德国经济部长布丽吉特•齐普里斯说，这些制裁可能损害参与俄罗斯天然气管道建设、运行和维护的欧洲企业，这是欧洲不能接受的超领土影响。她在《经济周刊》撰文称：“我期望……特朗普总统能利用法律提供的灵活度，这样那些制裁就不会生效。那将成为美国和欧盟紧密合作将继续的明确信号。”一份欧盟文件称，如果外交手段失败，欧盟就准备利用规定保护其企业，阻止美国超领土措施的实施。布鲁塞尔还计划向世界贸易组织提起诉讼。
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