朝新型导弹并未对美构成重大威胁

朝鲜在7月初发射了一枚洲际弹道导弹，24天后又发射了一枚射程更远的导弹，引起不少关注和议论。这些导弹的详细分析尚未出炉，但我们知道，两枚导弹显然都属于射程至少达到3400英里(5500公里)级别的武器。
然而，平壤现在能够打到美国相当一部分领土的事实尚未对华盛顿构成重大安全威胁。让我们分析一下朝鲜最新试射的真正意义。韩国始终在平壤的炮弹、无制导火箭弹和短程导弹的射程范围以内，这种情况已有时日。事实上，首尔及其周边市区面临的这种威胁已经持续多年。至于曰本，长期以来，朝鲜一直具备向这个岛国发射某种弹头的能力。射程更远的导弹对首尔或东京所构成的威胁程度并没有多少影响。
就算朝鲜有可靠的核武运载系统，美国于冷战时期建立的威慑体系仍然可以发挥作用。美国的洲际弹道导弹远胜于朝鲜：更精准，更有力，更可靠，也更充足。除非感到美国的打击迫在眉睫，否则平壤不会抢先打击美国，因为美国的报复将迅速到来并造成毀灭。
朝鲜的确证明了自己具有击中美军太平洋基地(不仅是冲绳，还有关岛和夏威夷)的能力，但还不能真正构成伤害。此外，朝鲜可以击中比阿拉斯加更远的美国本土，尽管眼下大概只能发射无破坏力的导弹。
美国不能再当一个不情愿的、隔岸观火的参与者。就算华盛顿最终会在与平壤的核决斗中获胜，但目前的核武威胁也将作用于美朝双方。这至少应该会让美国总统特朗普确信，任何脱离世界的倾向都是不明智的。结果是，我们面临一场僵持，就像西方与其对手在冷战期间一样，只是风险高得多。在这种情况下，当一切选择都是坏选择时，朝鲜就变得跟美国势均力敌。
韩国人对朝鲜的威胁恫吓已经习以为常，对最近的新情况似乎泰然处之。相反，对日本和美国来说，虽然不成气候，但这意味着威胁升级，美日感到忧虑可以理解。然而，我们有充分的理由无须惊慌失措。很多西方外交官和政界人士似乎都理解不了金正恩，但他在很大程度上是一个理性的行动者。金正恩解读对手的水平远远高于对手领会他那些非传统思维和非对称策略的能力。金正恩不会首先发起敌对行动，因为他知道那将颠覆他的政权。然而，这就是华盛顿发现自己陷入两难之处。
传统思维是，美国现在必须在某种程度上炫耀武力，再度展示自己的军事实力和国家意志。令人遗憾的是，美国核轰炸机低空飞越对缓解紧张局贽的作用并不强于在朝鲜海域部署航母特遣部队。事实上，这些行动激起朝鲜的恐惧，使朝鲜担心美国准备实施袭击。这种恐惧如果发展到失控地步，可能导致任何人都不希望的结果。
矛盾眼下相当激烈，但我们以前曾平安度过类似危机。如果不发生重大误判，朝鲜拥有缺乏可靠重返系统的洲际弹道导弹对两国的长期僵持并没有多少直接影响。大家都可以从战斗岗位上撤下来，与此同时我们的军事计划者继续研究有效的应对措施。天不会塌下来，至少现在不会。
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