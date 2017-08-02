干涉拉美国家内政　美国有哪些手段

委内瑞拉7月30日举行制宪大会成员选举，美国政府于次日宣布对委总统马杜罗进行制裁。此前，美国财政部已宣布对委内瑞拉13名现任和前政府官员实施经济制裁。
美国政府采取各种手段干涉拉美国家内政，在美拉关系史上频频上演。长期实行“门罗主义”的美国对拉美国家颐指气使，从直接进行军事入侵到扶植代理人推动政权更迭，其干预手段可谓层出不穷。
武装干预简单粗暴
从1831年美国军舰“列克星敦”号摧毁阿根廷在马尔维纳斯群岛上的居民点开始，美国先后数十次对拉美国家进行不同程度的军事干预，其中最典型的是上世纪80年代末直接出兵巴拿马，抓走时任巴拿马政府首脑曼努埃尔·诺列加。
上世纪80年代，美国一手培养起来的巴拿马“铁腕强人”诺列加上台执政后，日渐同美国貌合神离。时任美国总统老布什以“保护美国侨民的生命财产安全”为由，下令出兵巴拿马。诺列加投降后，美国以其涉嫌贩毒为由将他押往美国受审关押。
除了直接出兵干预，美国还在古巴革命胜利后，于1961年支持雇佣军入侵古巴，但遭到古巴军队的有力反击，雇佣军在猪湾被全部击溃。
此外，美国还经常借助对一些地区组织的控制进行军事干预。1965年，美国打着美洲国家组织的旗号武装干涉多米尼加；1983年，美国借东加勒比国家组织的名义以保护美国侨民为由入侵格林纳达。
经济制裁实施打击
由于对他国进行军事干预遭到国际社会越来越强烈的谴责和反对，经济制裁逐渐成为美国干预拉美国家内政的常用手段。
美国此次对委内瑞拉实施的是定向制裁，目标直指委总统马杜罗和其他政府高官，意在震慑、分化委政府内其他官员。
除此之外，美国还曾对多个拉美左翼国家实施全面经济制裁和封锁，试图通过“经济战”颠覆拉美左翼政权。
1970年，左翼领导人萨尔瓦多·阿连德在智利总统大选中胜出。美国担心阿连德政府加入社会主义阵营，于是动用经济封锁对智利进行打击。经济形势的不断恶化使得阿连德政府的各项改革措施举步维艰。1973年9月，阿连德政府被皮诺切特发动的军事政变推翻，阿连德在政变中身亡。
美国对拉美国家实施“经济战”并非总能奏效。美国从1962年起就对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运，给古巴造成了巨大的经济和财政损失。但是古巴革命政权顶住了压力，至今没有向美国屈服。
支持政变扶植代理
支持政变、扶植代理人也是美国对拉美政局进行干预的常用手段。20世纪50年代至70年代，拉美地区军事政变频仍，其背后多有美国的影子。就1964年的巴西军事政变和1973年的智利军事政变，美国更是予以公开支持，其目的就是为了推翻拉美左翼政权。
美国还曾在智利、巴拿马、尼加拉瓜、多米尼加等多个拉美国家扶持亲美代理人，通过提供资金、情报和武器、负责军事培训等手段帮助他们影响政局甚至上台执政。美国中央情报局曾组织策划对古巴的入侵，以及在尼加拉瓜扶持反政府武装“孔特拉”以推翻当时的左翼政权。
对于美国长期干涉拉美内政，中国社会科学院拉美研究所副研究员郭存海指出，目前美国对拉美国家很少使用军事手段，主要通过经济手段进行干预，同时通过“价值观外交”分化拉美国家，破坏地区团结。
分析人士认为，美国干涉拉美国家内政时经常各种手段并举，以迫使这些国家屈服。为有效抵制美国对其内政的频繁干预，拉美国家必须加强内部团结，在国际法和宪政机制的框架下，通过对话解决内部各方的分歧。
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