共享单车应成为全球“通用语言”

继英国曼彻斯特之后，摩拜单车又于近日宣布进军伦敦。曾经的摩拜“粉丝”，如今的摩拜单车副总裁、海外拓展负责人克里斯·马丁这一次把“中国智造”的共享单车带回了自己的老家伦敦。他在接受新华社记者专访时说，共享单车应成为全球的“通用语言”。
1日下午在北京，身着“摩拜－英国”字样Ｔ恤的马丁以一口流利的中文向记者介绍了摩拜的海外发展规划。在他看来，共享单车不仅可以为全球不同城市居民提供便利出行，还能帮助到异国出行的游客打破语言藩篱。
“摩拜有一个梦想，就是我们的用户去其他国家旅行的时候，不用再担心因为语言差异无法和出租车司机沟通，影响出游。他们只需要有地图和一辆摩拜单车，就可以在全球不同城市中畅通无阻。”马丁说。
从1817年德国人卡尔·德莱斯发明世界上第一辆自行车以来，自行车的外形不断演化，最终成为全球通用的交通工具。然而，随着交通工具升级换代，传统自行车在全球一些城市日渐式微。而在自行车发明200年之际，共享单车的出现，改变了自行车传统的私人拥有及使用的模式，通过共享让自行车重新回归城市，再度成为全球“通用语言”。
与欧美国家相比，中国共享单车虽然起步略晚，却在近两年实现井喷式增长。从最开始引进国外公共单车模式，到出现专门经营单车市场的企业，再到能通过互联网共享的无桩单车，中国共享单车前后共经历了10年多的发展。
今年初，摩拜和同样来自中国的“小黄车”ofo进入了第一个海外落地城市新加坡。不到半年时间，摩拜“橙色旋风”席卷英国曼彻斯特、索尔福德、日本福冈、札幌、意大利米兰和佛罗伦萨等多个海外城市，年底将进入全球200个城市；而“小黄车”也正在积极开展国际化战略，预计在2017年年底前会进入20个国家和地区。
据马丁介绍，今年6月，摩拜在曼彻斯特投放的1000辆单车运营良好，目前每天每辆摩拜单车的使用频率可达9到10人次，骑行范围也开始从曼彻斯特中心城区逐渐扩展到郊区，对投放更多单车的需求进一步加大。此次进军伦敦，首批投入750辆单车，后续将根据市场需求投入更多车辆，计费标准为每半小时0.5英镑。
“这证明了共享单车不是仅仅在中国有需求，而是全球可以一起做的事情。摩拜的创新性、科技含量和设计美感是吸引海外城市的原因，”马丁说。他强调，很多时候，并不是摩拜去选择海外城市落户，而是当地市政府希望发展智慧城市、推动智能交通和物联网建设的强烈意愿与摩拜“一拍即合”。
从亚洲再到欧洲，摩拜也会在全球化进程中做一些本土化革新。马丁说，摩拜落户海外会根据当地法律法规和用户习惯“因地制宜”，如在英国就加装了车前灯，“我们希望和每一个城市探讨怎么让共享单车与城市更匹配”。
马丁介绍，摩拜单车的硬件和制造体系通过了ISO9001质量体系认证，还通过了欧盟、英国、日本等多个国际标准的认证。摩拜搭载集成了北斗、GPS和格洛纳斯导航系统的芯片，和全球领先的电信运营商、物联网企业合作也让其全球化之路更加畅通。
摩拜单车的全球化进程还在不断加速。据统计，摩拜已在全球5个国家超过150个城市覆盖1亿多全球用户，每天提供超过2500万次骑行。
“有品质才能有速度。从产品的科技含量、品牌美誉度，再到希望实现的环境目标、帮助当地政府解决的问题都是我们十分注重的。做一个能服务好用户、有素质的公司，这就是摩拜全球化的DNA。”马丁说。（新华社稿）
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