情侣版亲密？俄美“叙利亚军事热线”通话频繁

路透社8月23日报道称，尽管美国与俄罗斯的紧张关系在恶化，但是在一个令人想不到的地方，两国军队的联络悄悄地经受住了暴风雨的考验。那个地方就是叙利亚。
美国官员对路透社记者说，美国和俄罗斯军方官员一直在定期沟通。有些联络是帮助在地图上画一条线，将在叙利亚不断缩小的战场上同时作战的美国支持的部队和俄罗斯支持的部队分隔开来。
还有一条电话热线连接这两个冷战宿敌的空中作战中心。他们用热线电话每天通话大约10至12次，帮助将美国战机和俄罗斯战机分开，因为他们支持的地面部队不同。
鉴于叙利亚内战的复杂性，这绝不是小事情。莫斯科支持叙利亚政府从叛军和“伊斯兰国”武装手中夺回领土，此外伊朗和黎巴嫩的真主党也支持叙利亚政府。
美国军队支持的是库尔德人和阿拉伯部队，他们的火力主要是打击“伊斯兰国”，这是摧毁该组织自己宣布在叙利亚和伊拉克境内建立的“统治区”的战略的一部分。
近日，在卡塔尔的联合空中作战区，路透社记者难得获准进入美国空军的热线电话站，见到了两位俄语专家，他们的母语就是俄语，负责与俄罗斯指挥官对话。
美军高级指挥官说，尽管对话并不容易，但是双方的联络依然保持着弹性。美国驻中东空军司令杰弗里·哈里吉安中将在接受采访时说：“事实上，我们解决了一些非常棘手的问题，总之我们找到了继续执行我们的任务的办法。”
随着双方争先恐后追击“伊斯兰国”残余势力，意外接触的风险在不断增大。
6月份，误判的风险暴露无遗，美国击落了叙利亚一架准备向美国支持的地面部队开火的苏-22战斗机。
不愿透露姓名的美方官员称，当时在该地区的不只有这两架飞机。事情发生时，两架俄罗斯战斗机正从上空观望，而美国一架F-22隐形战机也在从更高的空中观察。
美国领导的反“伊斯兰国”联军指挥官斯蒂芬·汤森对路透社说：“俄罗斯人的确非常专业，热情友好，而且训练有素。”
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