游客潮打破贵州“天眼”宁静 专家担心影响观测

港媒称，喧哗的中国游客可能在世界最大的射电望远镜现场淹没外星人信号。
据香港《南华早报》网站8月24日报道，根据本月发布的数据，在不到半年时间内，近400万游客参观了这个位于贵州省平塘县的500米口径球面射电望远镜（FAST）。
报道称，建造射电望远镜是为了帮助科学家更好地了解宇宙，它的主要任务包括接收并记录脉冲星信号和星际信号。做到这一点需要这个大圆锅位于非常安静、孤立的地区，但它吸引到的游客正在改变它所处的环境。
《南华早报》援引当地一位官员的话说，预计射电望远镜今年吸引的游客总数将达到1000万，大部分为国内游客。该官员说：“这将与北京长城的游客数量相当。”
报道称，北京天文馆馆长朱进最近参观了望远镜现场。朱进说，在这个以前的孤立地区——这是在这里建造望远镜的关键因素——人类活动的迅速增加将不可避免地使电磁污染增加。“这可能影响望远镜的观察，”朱进说，“可能没有简便易行的解决方案，这就要求双方都作出妥协。”
报道称，这个去年完工、耗资12亿元的望远镜是中国最昂贵的天文项目。FAST目前仍处于测试和校准阶段。
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