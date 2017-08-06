商务部回应美国对华启动301调查：坚决捍卫合法权益

英媒称，18日，美国宣布正式启动对中国涉嫌窃取美国知识产权的调查，即所谓的“301调查”，对此，中国商务部21日表示，美国无视世贸组织规则，依据国内法对华发起贸易调查，是不负责任的，对中国的指责是不客观的。中方对美方这种单边主义、保护主义的做法表示强烈不满。
据路透社网站8月21日报道，商务部网站刊登其新闻发言人谈话称，中方将密切关注调查的进展，并将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。
发言人表示：“中方认为，美方应与中方一起共同努力，扎实推进经济合作一年计划，争取早日取得更大成果，使中美经贸关系在健康稳定的轨道上继续前行。”
发言人指出，中美两国元首海湖庄园和汉堡成功会晤以来，中美双方本着互利共赢的原则，在全面经济对话框架下就双边经贸议题正进行顺畅、建设性的沟通和磋商，已经取得实实在在的进步和成果。美方在此时对华发起301调查，对外发出错误信号，必将遭到包括美国产业界在内的国际社会的坚决反对。
中国商务部并敦促美方尊重事实，尊重双方业界希望加强合作的强烈愿望，尊重多边贸易规则，审慎行事。
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