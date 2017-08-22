汇丰高管：中国“我能行”一代将成为全球经济增长引擎

港媒称，20世纪50年代和60年代，美国消费者的出现改变了世界经济的面貌。今天，中国年轻的“我能行”一代已成为主导者。
《南华早报》网站8月20日发表汇丰银行（中国）有限公司行长（行政总裁）黄碧娟一篇题为《中国积极进取的一代如何成为本国乃至全球经济的增长引擎》的文章称，30年来，中国社会经济的迅速转型催生了一个新的消费者时代——“无所不能”或“我能行”一代。有多年经济增长作后盾，如今这代人深受中国围绕淘宝—微信网购与通信这个新轴心而呈现的欣欣向荣的数字经济的鼓舞。
黄碧娟称，本质上，中国“我能行”一代直接从网络之前的时代迈入了移动互联网时代，跃过了个人计算机时代。在此过程中，他们的电子商务活动创造了世界上最大的数字经济，并且正在催生在全球舞台上大放光芒的新一代中国信息技术公司。
“我能行”一代的人口学特征极其独一无二：兼具西方婴儿潮一代和千禧一代的特征。这就是说，他们拥有婴儿潮一代所拥有的全部机遇、乐观精神和财富，而且各种现代技术又唾手可得。他们比父辈们更具全球思维，作为独生子女政策的产物，他们获得了积极进取的人生态度，这种态度如今正在改变国家的社会经济面貌，这个全新的一代也更加世界化、具有创业精神、个性十足、思想开放且愿意花钱。
黄碧娟表示，这批“积极进取”的人超过4亿，或者说占中国人口的近三分之一，比美国和欧洲的劳动人口总和还要多。在2020年之前，这个新生代将推动中国65%的消费；2020年他们将占消费总支出的53%左右，而2016年这个比例为45%。
一些统计数字可以说明他们的总体经济实力。中国有7.3亿多网民，相当于欧盟的人口总和，或者说是美国人口的两倍。这些勇往直前的网民中，95%以上的人使用智能手机上网，大约5亿人使用智能手机支付，2亿多人使用智能手机订餐叫外卖。仅去年的“光棍节”单日，这代人就花了178亿美元——超过了美国上一年感恩节、黑色星期五和网络星期一的开支总和。
黄碧娟称，毫无疑问，这代人将成为中国消费市场的主导力量，推动中国的经济增长。这代人的购买力正在重新设置中国的增长模式，从传统的外国投资和出口拉动的增长模式转变为以国内消费为基础的增长模式。这意味着中国的“我能行”一代不久将成为驱动全球经济增长的力量。
“我能行”一代往往是经验丰富且具有国际思维的消费者。他们对开支去向更加挑剔，已从产品转向服务，从大众市场转向高端市场。他们寻求更加安定的生活，注重健康与量身订制的体验，这意味着他们可能把很大一部分收入用于保健、生活方式、娱乐及家居产品与服务，而不是日常必需品。
黄碧娟称，这种消费模式的变化鼓舞了民营部门为满足这种新兴的消费需求而进行创新与发展。信息技术产业尤为如此，它见证了诸如电子商务领域的阿里巴巴、社交媒体领域的腾讯以及搜索引擎巨头百度这些中国公司成为全球领先企业。
设想一下：2016年，中国人通过移动支付平台开支了5.5万亿美元——大约是美国的50倍。今年农历新年期间，腾讯的微信用户发送了大约460亿个数字红包，而贝宝公司2016年全年才完成了61亿笔支付交易。阿里巴巴的支付子公司蚂蚁金服公司的余额宝已成为最大的一家网上基金，管理着3.25亿客户的1650亿美元的资金，截止2016年年底，其中99.72%是个人投资者，0.28%是机构投资者。
此外，截止2016年年底，中国最大的P2P理财平台——平安保险陆金所拥有2838万注册用户，比2015年增长了55%，去年陆金所的交易总量大约达8540亿美元，比一年前增长了280%。这些网上平台不仅仅提供单一的移动平台，它们还将各种服务纳入以移动为核心的金融解决方案。
阿里巴巴和腾讯都在将生活的不同领域（包括水电缴费、交通和酒店）纳入移动平台，你几乎可以通过刷手机随时随地进行各种交易。简单地说，就是客户可以通过支付宝或财付通的会计功能——自动记录每笔交易并分析资金流动——进行一系列日常开支付款。消费者还可以借此进行放贷、交易和财富管理，比如基金和股票交易。
黄碧娟称，长期而言，中国这个“我能行”新生代将把中国变成更加数字化和消费驱动型经济发展模式，他们庞大的购买力不仅是中国可持续增长的支柱，而且是全球经济稳定的主要引擎。
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