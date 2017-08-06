中国品牌手机在印度遭大面积审查

据印媒报道，日前，因害怕手机厂商通过手机窃取印度居民信息，印度政府要求在印销售的共21个手机厂商（以中国手机商为主）提供安全保证报告，一旦发现手机商不符合安全标准，它将会采取严厉的惩罚措施。
印政府：“若违反规定 赔偿和处罚无上限”
本次安全调查不仅包括小米、vivo、OPPO、联想和金立等中国手机厂商，还包括其他国企企业如三星和苹果，以及印度本土企业Micromax、Karbonn和Lava。
该行动由印度IT技术和法务部部长Ravi Shankar Prasad主持，业内人士称政府方面主要担心用户如通讯录、聊天记录、位置定位等信息被非法采购，这是违法国家IT安全法的。
基于设备、操作系统、浏览器、预装App的安全性，印度政府要求上述21个手机厂商在8月28日前提供安全架构的详细信息。无论这些手机商是在印度制造其手机，还是从其他地方进口手机，印度政府将会确认其提供的信息的真实性，一旦发现手机商不符合安全标准，将会采取严厉的惩罚措施。
印度政府方面强调， 手机厂商必须保证数据的安全，不然赔偿和处罚是没有上限的。
或因中国品牌手机销售太好
印度官方消息人士表示，印度在这次行动中对中国手机厂商更为关注，尤其是中国企业逐渐占有印度很大一部分市场。过去一年间，中国几大智能手机品牌加快出海步伐。在亚太地区最具潜力的市场印度，小米、联想、vivo、OPPO、金立等品牌已经拿下半壁江山，且销量节节增长。
据市场调研机构易观国际上月末发布的统计数据显示，2017年第二季度，印度智能手机出货量为2700万部，比去年同期下降4%。但中国手机品牌却逆势上涨，其中小米和vivo的出货量增幅最为明显。而出货量下降的厂商主要是Micromax、Intex、Lava等印度本土手机品牌。
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