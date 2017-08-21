中国变身海外投资大户：目标指向新兴“小老虎”

日媒称，印度和东盟五国（印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、越南）吸引的海外直接投资今后有望迅速增长。
《日本经济新闻》网站8月16日以《中国将从资本吸收大国变身海外投资大户？》为题报道称，日本最大的证券公司野村控股发布题为《吸引海外直接投资的印度和东盟》的报告，报告显示，对印度和东盟五国的海外直接投资2025年将达到每年约2400亿美元，增至2015年的2.4倍，主要出资方来自中国和日本。
2015年，东盟主要五国吸引的海外直接投资为540亿美元，到2025年将翻一番，增至1130亿美元。同时，印度吸引的海外直接投资有望从2015年的440亿美元增至2025年的1260亿美元，达到原来的三倍。
报道称，报告将发展相对滞后、但逐渐兴起的这六个地区称为“小老虎”，认为其在吸引海外直接投资方面将超越率先发展的“老老虎”（中国内地、台湾、香港、韩国、新加坡）。资金向这六个地区集中的原因有很多，例如，日趋扩大的国内市场、不断发展的基础设施建设、投资环境的改善、健全的经济发展、稳定的政治环境、容易确保廉价劳动力等因素。
报道称，目前，中国内地在野村控股“海外直接投资魅力度成绩表”中位居第一，市场规模和发展潜力广受好评。野村控股表示，“海外直接投资在中国国内生产总值中的占比仍然较低，今后的增长空间巨大”。
野村驻新加坡的东南亚部门高级经济学家帕拉修里斯认为，“从中期来看，中国或将继续增加对海外的投资”。
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