不甘落后中国，新加坡半年内推出扫码支付！

新加坡讯，新加坡总理李显龙今天说，新加坡在电子支付方面落后于中国，使得到新加坡的中国游客感到不可思议，新加坡要迎头赶上。
李显龙是在其常年施政演说，即国庆群众大会演说中，提及这一点。
与此同时，新加坡官方宣布，金融管理局和银行业计划在六个月内，推出统一二位码支付，方便消费者和小商家进一步实现无现金交易。
李显龙在施政演讲的第三部分提及了新加坡的“智慧国计划”，李显龙在广泛列举新加坡的各项举措后，特地提及了新加坡的支付体系。
他说，新加坡资深部长林瑞生多年前有一次在上海排队买栗子，看到很多民众拿着手机不须付现金，拿着栗子就走了。他心想可能是给本地民众的福利。
轮到自己时，他说我可以付你现金，结果卖栗子的小贩指着一个二维码。林瑞生才惊觉，顾客其实都是在用手机扫了微信支付完成付款的。林瑞生顿时感到自己有些“洋盘”。
李显龙说到这，全场哄堂大笑。
但李显龙指出，新加坡的智慧国计划中的某些领域，落后于其他城市，例如电子支付。
李显龙说，虽然新加坡因为小并且高度的连接性，加上数字人口比例高，以及电脑等在学校都有教学，从而在智慧国方面拥有优势。
但是在中国一些主要城市，现金已经是过时的了，借记卡和信用卡也变得很鲜见。
而类似于微信支付和支付宝等手机应用和银行账户相连接，几乎可以用在所有场合，从搭乘出租车到付消费，都可以通过扫描二维码来支付。李显龙在演讲中，甚至将支付宝的标记展现出来。
李显龙说：“所以，中国游客到新加坡发现还必须付现金，就问，新加坡怎么能那么落后？”
李显龙指出，新加坡有太多不同的电子支付系统，消费者必须带着不同的卡，很不方便，商家则必须安装不同的读卡器，也增加了成本。
新加坡目前有60%的转账依然是通过现金或者支票进行的。
李显龙说，各种支付系统必须整合和简化，新加坡金融管理局已经在做这件事。
李显龙说，新加坡最近推出的PayNow，是允许用户在输入收款人的手机号码或身份证号就能付款给对方的。但李显龙希望不远的将来能够在小贩中心加以应用。
李显龙透露，PayNow已经有计划，要推出二维码，这样小贩中心的小贩就可使用扫码收款了。
与此同时，新加坡智慧国和数字政府办公室宣布，当局正在推出统一的支付二维码，以方便消费者和小商贩通过PayNow付款收款。据宣布，二维码支付将在半年内推出。
李显龙指出，要成为智慧国，新加坡就必须充分利用信息科技的优势。这不仅是拥有更多的手机，或者有最快速的互联网或无人驾驶汽车和人工智能，还必须让信息科技创造更多的新职位、新的商业机会，让新加坡的经济更具有劳动生产力，让生活更方便，把新加坡打造成一个出类拔萃的城市，可以更好地生活、工作和玩乐。
确实，新加坡其实各级政府都在尽力协助企业拥抱先进的科技，甚至协助企业拥抱微信和支付宝，以打开中国市场。
例如，新加坡信息与媒体发展局(IMDA)早在2016年就大力推动无现金支付。该局也出资津贴企业使用微信全方位服务。据了解，新加坡的点点客公司，最近就成为IMDA的合作伙伴，为新加坡企业使用微信及微信支付提供服务，政府提供的津贴高达费用的70%。
此外，支付宝也一直在进军新加坡市场。继多年前支付宝在新加坡餐馆推广之后，上个星期，支付宝宣布，在新加坡最大的出租汽车公司康福德高的1.5万辆出租车上提供支付宝付款服务，方便中国游客在新加坡的出行。
新加坡商家可用微信向中国民众销售并通过“微信支付”收款啦！
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