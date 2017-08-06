特朗普竟指中国对朝“不作为”

美国总统特朗普周六指责中国对朝鲜不作为，认为北京可以“轻而易举地解决这一问题”。此前朝鲜刚刚试射了一枚洲际弹道导弹。
“中国让我很失望……除了口头上，他们在朝鲜问题什么都没为我们做，”特朗普在推特上写道，“我们不能再允许这种情况继续下去了。中国可以轻而易举地解决这个问题！”
“威胁世界的这些武器和试射会让朝鲜更孤立，会削弱其经济并让民众更加贫困。”特朗普在推特上继续写道。他认为朝鲜的试射是个“不谨慎的和危险的”举动。作为平壤主要盟友的中国，周六也谴责了平壤的试射。然而，美国国务卿蒂勒森认为，由于对平壤“核与弹道导弹计划提供了经济支持”,中俄都要在朝鲜威胁扩大方面承担“特殊责任”。
【曰本《产经新闻》7月30曰报道】题：中国警惕美国对北朝鲜实施有限打击
在北朝鲜再次发射洲际弹道导弹后，中国政府对美国可能对北朝鲜实施有限打击保持高度警惕。因为这可能导致东亚安全保障环境发生骤变。
中国外交部发言人29日发布了谴责北朝鲜的表态。但是对韩国致力于增强驻韩美军“萨德”反导系统部署的动向，发言人也表示：“中方对韩方有关做法表示严重关切。”
与此同时，发言人指出：“希望有关各方慎重行事，防止紧张局势轮番升级。”中国也没有忘记对美韩采取军事对抗措施进行牵制。另一方面，作为交换条件，美国很可能敦促中国对北朝鲜实行石油禁运等强有力的制裁措施，但预计中国不会接受美方要求。
【曰本《每曰新闻》7月30曰报道】中国正苦于应对强行试射洲际弹道导弹的北朝鲜。
关于北朝鲜这次试射际弹道导弹一事，中国外交部发言人耿爽29曰表示，中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。中国外交部发言人此前从未指责北朝鲜“违背国际社会普遍意愿”，这次则表达了对北朝鲜试射导弹的强烈不满。
确实，中方曾以合作应对北朝鲜问题为杠杆，成功地搁置了与特朗普政府在台湾和贸易问题上的分歧。然而，由于中国表现出与美国的协调姿态，北朝鲜的不满情绪加剧。
“一带一路”国际合作高峰论坛开幕当天，北朝鲜试射导弹，这种“赤裸裸的挑衅”日益明显。对于与美国并肩应对北朝鲜等国际问题的“大国外交”路线，中国国内的谨慎论调根深蒂固，理由是这可能导致中国被卷入纠纷。北京外交人士不无担忧地指出，如果北朝鲜进行第六次核试验，则中朝关系或不可修复，通过对话解决问题的道路也被封锁。
【英国广播公司网站7月28曰报道】题：朝鲜危机逼近 中国进退两难的近忧远虑
中国专家说，美国敦促中国向朝鲜施压并不见得能最终起决定作用，而中国的实际行动似乎一直未令美韩感到满意。上海社会科学院国际问题研究所研究员刘鸣表示，中国目前在朝鲜问题上难以发挥巨大影响，原因之一是朝鲜不愿谈判。他说：“如果朝鲜接受中国提出的‘双暂停’即停止核试验和导弹试验，美韩停止军事演习，什么形式的谈判中国都愿意参与。”他表示，中国现在的作用与此前破裂的六方会淡是一样的，但是作用已经有所降低。
此外，美国认为，核武器发展持续取得进展的朝鲜未在经济上受到更严重制裁。“特别是中国对朝出口还在增长，”刘鸣说，“这一点也引起美韩不满。”刘鸣指出，中国现在所有的制裁都是通过联合国进行的，也就是说，不在联合国制裁协议内的部分，中国不会进行单方面的制裁。中国的另一个原则是不能切断民生往来。“如果民生往来切断以后，可能会导致朝鲜对中国采取报复行动，也可能造成朝鲜老百姓涌向边境。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost