男子为中国买家“代购军品”获刑

一名居住在新西兰的男子(该男子系斐济国籍——本报注)去年4月来美国，为中国买家购买违禁的军事和空间器材，他周四被西雅图联邦地区法院判刑两年。
根据法院文件和庭上证词，38岁的新西兰居民威廉•阿里2015年4月向几家公司和经销商发出电子邮件，提到购买为航天器和导弹导航设计的加速度计。这些设备必须要有美国国务院的许可证才可以出口，但阿里并没有。国土安全部获悉此事后开始展开调查。
阿里在随后一年通过电话和电邮与国土安全部特工以及自称迈克尔的中国买家联系，迈克尔想要加速度计和某些为军事用途设计的陀螺仪。联邦检察官海斯在声明中指出，阿里想方设法购买这些器材，并秘密运送给身在中国的迈克尔。阿里在多封电邮中表明，他知道出口加速度计和陀螺仪是非法的。阿里付给卧底探员2.5万美元的器材费，这些钱是迈克尔给他的。
阿里后来旅行到西雅图，去年4月11日在西雅图市区酒店和卧底特工见面。他收下器材后不久就被逮捕，当时还带着前往香港的机票及中国的旅游签证。西稚图的联邦地区法院法官托马斯•兹理对阿里说：“你明知这样做会入狱，还明知故犯。”阿里去年12月因违反《武器出口控制法》被定罪，他周四被判处两年监禁。
海斯指出，被告试图逃避美国的出口管制法律，把高敏感度产品交给中国，检察官办公室将继续与其他执法单位合作，防止美国的国家资产落入不法分子之手。
国土安全部特工也在阿里被判刑后发表书面声明说，出口管制是为了防止敏感技术落入美国的敌人之手。防止非法采购网络、恐怖组织和敌对国家取得军事用品和受管制的军民两用技术，是国土安全部的当务之急。
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