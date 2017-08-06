专家预计人民币短期内将保持加速上涨势头

美媒称，经历一年多的贬值之后，人民币汇率最近连连攀升。
据美国《华尔街日报》网站8月22日报道，今年以来，人民币对美元汇率上涨超过4%，去年则累计下跌了6.6%。本月，人民币对美元汇率呈加速上涨之势。中国央行22日设定的人民币汇率中间价为1美元兑6.6597元人民币，为近一年来的最高值。
中国人民银行参事盛松成说，人民币“完全有可能”在年底之前收复去年的失地，人民币对美元汇率将达到6.5：1左右。
报道称，但几乎没有投资者认为，人民币开始了新一轮升值周期。
英国安本资产管理公司驻新加坡的亚洲固定收益投资经理埃德蒙·戈赫说：“我认为，人民币在目前价位上并没有太大的上升空间。”
经济学家和投资者认为，从根本上说，最近人民币的升值与市场力量没有太大关系。
他们认为，中国政府需要维持信贷流动以刺激经济增长，因为中国经济已出现降温的迹象。尽管中国政府仍在努力推动人民币升值，但继续打开信贷龙头、抑制企业和个人对海外资产的需求，以及潜在的美元升值都可能对人民币造成压力。
这也解释了为什么一些分析师在近期上调人民币对美元汇率的短期预期的同时，仍预计人民币对美元汇率长期内将走软。
渣打银行18日称，预计年底人民币对美元汇率将达到6.82：1，高于其去年估计的6.99：1。但渣打银行认为，长线来看，人民币仍将出现一定程度的贬值，预计2018年第二季度人民币对美元汇率将为6.9：1。渣打银行驻香港的外汇策略师埃迪·张（音）说：“我们不应该认为人民币一定会升值。”
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