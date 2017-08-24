麦当劳将在印度关闭近170家门店 终止特许经营协议

美媒称，由于决定终止与印度合伙人的特许经营协议，麦当劳印度分公司宣布将关闭印度北部和东部的近170家麦当劳门店。
据美联社新德里8月22日报道，麦当劳称其印度合伙人康诺特广场餐饮公司违反了特许经营协议条款，包括拒绝支付特许经营权使用费。
在印度北部和东部经营169家麦当劳门店的康诺特广场餐饮公司22日称，它正考虑在这场旷日持久的法律纠纷中提起诉讼。6月份，该餐饮公司由于未更新经营执照，关闭了位于首都新德里的43家麦当劳门店。
麦当劳称，在停营通知发布后15天内，其印度合伙人必须“停止使用麦当劳的名称、商标、图案、品牌、经营和营销手段及政策”。
麦当劳公司在印度共有430家门店，而此次关闭约三分之一门店的决定给该公司带来了挑战，这打乱了其在世界第二人口大国的经营活动。
康诺特广场餐饮公司的总经理维克拉姆·巴克希表示，麦当劳的决定是“愚蠢和不明智的”。
巴克希在一份声明中称：“我们正在寻找可以合法采用的适当的法律救济手段。”
麦当劳称其正在印度北方地区寻找一个新的合伙人。麦当劳在印度南部和西部的特许经营权授予了另一家公司。
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