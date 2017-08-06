越南在南海问题上应学菲律宾

香港《南华早报》网站8月10日发表题为《在南海争端中要达成共识需要互相让步》的社论称，南海地区的局势已经大大稳定，越南应当追随菲律宾的脚步，寻求和平解决其主权声索。
社论称，像南海这样涉及中国和四个东南亚国家的领土争端只有通过理性而合理的讨论才能解决。感情用事和外国政府的干预通常会阻碍谈判的进行，这也是这个问题一拖再拖的原因。令人惊讶的是，在马尼拉召开的东盟国家外长会议上，显著的并非近几年来的尖刻态度，而是东盟一项更广为人知的共识。这带来了一种令人放心的迹象，相信各方可以友好地解决分歧，并达成永久性协议，平息经常动荡不安的海上局势。
社论称，最终达成协议尚需时日，但是中国和东盟签署协议建立一个行为准则框架是一步积极的进展。这个框架协议并不具有法律约束力这一点，越南“感到失望”，它比文莱、马来西亚和菲律宾的态度更加强硬。自从发表声明表示努力达成协议已经过去了15年，这表明最新的决定只是迈出了一小步。当各方关注的焦点放在确保地区安全的讨论上，同时捕鱼、油气开采以及建造岛屿和军事基础设施带来种种争端后，这种意向受到了欢迎。
社论称，日本、美国和澳大利亚似乎不希望这样。他们发表了一份联合声明，宣称呼吁结束填海造岛和军事行动，并再次提及去年的所谓“南海仲裁”。北京拒绝接受这一裁决，将案件提交仲裁的马尼拉也将其置于一边，主张进行双边对话、联合开采资源和投资。东盟外长在他们的年度会议上没有发表类似的公开言论，这表明他们希望将这个问题放在一边，这样可以积极地向前推进谈判。他们有过2012年的惨痛教训，当时各国外长无法就最后公报达成一致。然而今年，南海问题对于这一地区来说令人担心的程度已经降低。
社论称，南海地区的局势已经大大稳定。越南应当追随菲律宾的脚步，寻求和平解决其主权声索。旨在找到共同立场的对话才是最有意义的。
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