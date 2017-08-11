万达告别房地产！转移千亿资金力推“轻资产”模式

论起万达在商业地产的地位，无疑可以用“帝国”来形容。
自2005年万达开发首个万达广场至今，伴随着地产界的迅猛发展，在王健林带领下的万达，其旗下的业务开始不断“攻城略地”，连续9年保持着30%的增速，在中国超过110个城市开发了万达广场109个（已开业），总资产高达5341亿元。
“不创新，毋宁死。”在王健林看来，地产行业是一个阶段性行业，不会永久兴盛，如今大规模高周转的房地产开发模式并非长远之计。
因而，最近几个月，万达完成了一系列让人眼花缭乱且又让人惊掉下巴的资本运作（涉及总金额高达1000亿元以上）。8月10日，王健林掌舵的万达集团宣布：万达彻底告别了房地产！！按照万达的说法是“万达只卖掉了钢筋混凝土的肉身，而留下了轻资产的灵魂”。
千亿资产大腾挪
最近1个月，万达集团给外界的关键词是：瘦身，变现，收缩，退出……
先是7月19日，万达商业分别与融创中国、富力地产签署了转让协议，万达以637.5亿元的总价将77家城市酒店全部股权以及十三个文旅项目的91%股权分别转让给富力和融创。
从今年2月以来，万达集团密集收回至少400亿元万达广场项目公司的注册资本金。在已建成的万达广场中，至少有84家万达广场项目公司的注册资本金减少，累计减少401.63亿元。
万达最近的一项大动作就发生在8月9日深夜10时52分，万达酒店发展公布重大资产重组计划，将万达酒店管理公司和万达文旅集团注入香港上市公司，总金额达到了70.5亿元人民元。
综合上述信息计算，王健林已经完成了总金额高达1109.63亿元的资产大腾挪。
万达集团：彻底告别房地产
万达所有的动作，并非没有规律可循，其主线其实非常明确：轻资产。
10日，万达集团官方微信表示，注入上市公司万达酒店发展的万达文旅和万达酒管都是轻资产公司。万达文旅主要从事主题公园设计、建造及营运管理业务。万达酒管主要从事酒店设计、建设及营运管理业务。
万达卖掉的是酒店资产，但保留了酒店管理公司，卖掉的万达酒店仍归酒店管理公司管；万达卖掉了万达城91%的股权给融创中国，但是万达依然是万达城品牌拥有者和经营管理者。
按照万达的说法，“万达只卖掉了钢筋混凝土的肉身，而留下了轻资产的灵魂”。
王健林称，万达此次转型分为两方面，从空间上看是从中国企业转型为跨国企业；从内容上看，是从以房地产为主的企业转型为以服务业为主的企业，包括万达和万达商业地产的转型。
万达将逐步告别房地产业，力推“轻资产”模式成了万达此次转型的核心。
过去的万达成功依靠的是“重资产”模式，即所谓的城市综合体，建一个万达广场，旁边配建一些公寓、写字楼、商铺用来销售，通过房地产销售产生的现金流来养活万达广场。而转型以后，新建万达广场，万达只负责万达广场的设计、建造、招商、营运、信息系统和电子商务，投资由别人出，资产也归投资者。
在王健林看来，这种模式没有房地产销售，是准金融投资行为，万达与投资方从净租金收益中分成，靠租金获得收入，可不受市场波动的影响，令收入趋于平稳。“未来万达的目标是提升租金净利占比，3年内将租金占净利润的比重提升至超过50%。”
“对万达而言，目前拿地的成本已经在增加，同时企业的规模增大后，整个管控成本也在加大。而通过轻资产的模式，能够降低资金投入的成本，并且能够获得和别的优秀地产基金公司的合作。”房地产评论员严跃进告诉记者，轻资产模式，是否能够顺利持续下去，还需要时间的检验。“
轻资产模式成转型核心
万达用“轻资产”为口号，表达了不再做房地产的决心。
这里肯定有人会问了，万达一个好好的商业地产企业，为什么要转型轻资产模式呢？根据与房地产业内人士的交流，主要有这么两个基本原因。首先，国内房价已经到了一定的高点，且拿地成本不断升高，房地产开发行业已经进入到一个瓶颈期，进入慢车道；再有，万达已经完成了其品牌积累与大文旅板块的布局，转型轻资产模式，实际是打算进入万亿文旅市场。
说到关于大文娱的潜力，在十三五期间，两个指标是非常显著的，文化产业在十三五期间，要达到10%，10.4万亿至12万亿，这是非常大的一个指标。第二个是旅游产业，在去年国家旅游局颁布的旅游发展规划中，明确表示在十三五期间，旅游产业要成为国家支柱产业，达到5.5万亿至8万亿！
这样，文化产业+旅游产业，一共达到15万亿，占到国家经济总量的15%-18%。所以，未来五年，文化和旅游业是国家发展规划的重头戏。
现在，万达手里的轻资产公司包括万达商业管理、万达电影、万达酒店管理、万达主题娱乐、万达儿童娱乐、万达体育以及大健康产业。除了商业管理公司之外，其他公司瞄准的都是处于快速增长期的文旅市场，中国的消费升级运动将会催生一批文旅产业巨头，万达的这几家公司都是行业里最有竞争力的选手。
这些轻资产公司中，万达院线公司、酒店管理公司、主题娱乐公司已经或即将上市，商业管理公司正在排队上市，还有儿童娱乐和体育公司没有上市。按照万达的执行力和速度，万达儿童娱乐公司和体育公司似乎离上市也不太远了。
和靠资源赚钱的房地产最大的不同是，这些轻资产公司要靠能力挣钱。因此现在对于万达来说，最大的任务是在不同业态的经营管理上达到世界一流水平。
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