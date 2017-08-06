美国外交学者网站8月28日发表韩国延世大学中国研究院研究员金凯题为《公共外交是打开中韩关系之锁的钥匙吗？》的文章称，公共外交不一定是解决所有问题的及时的灵丹妙药。大环境之下，东北亚安全局势的症结主要在于该地区目前的“力量竞争”。如果韩国继续在美国主导的地区“力量竞争”中扮演重要角色，那么中韩关系及整个地区安全就仍将前景不明并反复无常。
文章称，25年前，尽管存在显著的意识形态和政治价值观分歧，中国与韩国仍在冷战的余烬中建立了外交关系。具有象征意义的是，中韩关系或许被视为中国与邻国关系的模式：一定程度的政治信任、高度互补的经济以及大量民间往来。中韩之间一度每周有1200多次航班，占韩国民用航空市场所有海外航班的近30%。
但是，因为朝鲜在数月内进行了挑衅性核试验及导弹发射，韩国决定部署美国“萨德”导弹防御系统，进而导致中韩两国关系陷入困局。因此，几个月以来，中国赴韩国旅游的游客数量大幅减少，说明韩国在中国公众心目中的形象发生了变化。
美国民调机构皮尤研究中心2017年春季调查发现，只有34%的韩国人对中国持有好感；在部署“萨德”系统成为首尔与北京之间重大问题之前的2015年的春季调查中，有61%的韩国人对中国抱有好感。当然，与好感率下跌同步发生的还有中韩最近政治上的疏离。最近的疏远似乎是由于此前就已存在、但从未完全消失的不和所致。这也正是东北亚外交关系复杂现状的真实写照。
文章称，如果认为中韩以往的民间交流还不够充分，似有不妥。因为公共外交历来就是两国政府形成政治共识的一个领域。双方的学者、青年以及普通公众之间已经有了众多访问、会议、论坛和交流计划。问题在于，一旦出现重大问题，比如部署“萨德”系统，民间交流和公共外交就可能立马暂停，即使不是完全停止。因此，如果说目前中韩关系有什么问题的话，那就是公共外交——它本应当成为正常而良好的关系得以发展的共同基础——仍然不一定是解决所有问题的及时的灵丹妙药。
与此同时，低估持续不间断的民间交流的重要性同样不妥。在韩国广播公司最近播出的纪念韩中建交25周年的一个电视节目中，特别嘉宾和观众均表达了他们对两国关系现状的担忧，盼望改善关系。此外，大家一致同意公共交流的重要性，包括文化交流、经济合作等。
然而，这并非解决中韩目前障碍的关键所在。大环境之下，东北亚安全局势的症结主要在于该地区目前的“力量竞争”，即美国战略与国际问题研究中心高级顾问车维德所说的美国建设一个不对称的联盟体系，意在对较小的盟国行动施加最大控制。部署“萨德”系统的最终决定就是这种“力量竞争”政治的产物，不可避免地激起中国的深切担忧。在战略和政治层面，如果韩国继续在美国主导的地区“力量竞争”中扮演重要角色，并加大对美国战略利益的依赖程度，那么中韩关系及整个地区安全就仍将前景不明并反复无常。
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