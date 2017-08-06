中美21世纪上演地位大逆转

法国《费加罗报》8月28日发表法国经济学家、历史学家尼古拉·巴韦雷的文章《“逆转的大分流”》称，美国为民族主义和保护主义抬头所困，扼杀自己的领导角色；而中国正在变成全球大国。
用美国历史学家彭慕兰的话来说，19世纪工业革命造成了欧洲与中国的“大分流”。这一分流在某些程度上是偶发因素导致的，比如英国城市中心区附近的煤，而且特别是欧洲从16世纪末就拥有的王牌：资本密集型技术部署，市场随着现代国家蓬勃发展而统一，地理大发现带来的领土和贸易扩张，法治国家和民主制度兴起。
文章称，21世纪出现了中国与以美国为代表的西方大分流的逆转。特朗普统治的美国为民族主义和保护主义抬头所困，扼杀自己的领导角色。而中国则正在变成全球大国。
文章称，美国被民粹主义削弱。特朗普政府面临混乱和司法威胁。关于税制、医疗系统和移民的改革受阻。2017年经济增长率不会超过2.1%，衰退风险正在浮现。向保护主义转向因美国退出跨太平洋伙伴关系协定而变得具体起来。美国战略联盟崩溃，菲律宾突然转向北京以及美国与欧盟、日本和韩国争议频也出反映了这一点。。
文章称，北京要在保持高增长率的同时增强发展的可持续性。2017年上半年中国GDP增速为6.9%。同时，中国加强监管银行和金融市场，并严格监督海外投资。创新和生产自动化加快，尤其是在电子和汽车行业配备实用机器人，还在人工智能领域进行大规模投资。
文章称，中国充分利用了美国与多边主义的决裂。美国抛弃跨太平洋伙伴关系协定为中国的区域全面经济伙伴关系协定开辟了道路。华盛顿废除巴黎气候协定为北京提供了占据环保经济，尤其是低碳技术、太阳能发电和风电领域，领导地位的理想契机。“一带一路”倡议将中国模式推向世界，目的是对外投资基础设施建设，创造出口市场，保证原材料和能源获取渠道并通过债务建立政治保护。
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