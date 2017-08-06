日本在欧洲“拉帮结派”，意图“联夷制华”？

据外媒报道，日本驻德国大使八木毅和德国副国防部长凯特琳·苏德尔近日在柏林签署《防卫装备品与技术转移协定》，意图深化两国防务技术合作。
对于此次日德间的协定，美国《防务新闻》7月25日刊文称，根据协议，日德双方将在“防卫装备品及技术的联合研究、联合开发、联合生产和加强其它安全及防卫合作方面”加强联合。德国官方发言人表示该协议还未涉及具体的武器装备计划，但日本方面对此“高度重视”。日本《朝日新闻》报道称，防卫省官员表示，“将与德国合作提高研制武器的能力，这对未来有积极意义”。有日本媒体认为，此举“将为国防科技发展开辟大门”。
众所周知，二战后美国一直是日本在军事上铁杆盟友以及主要合作伙伴。但近一段时间以来，日本在军事领域动作频频，不但推进解禁集体自卫权、修改安保法、连续多次增加军费预算等，而且近年来在军事上屡屡“拉帮结派”，其中不乏和日本远隔万里的欧洲国家。
2016年10月，日本航空自卫队与英国空军在日本东北部举行代号为“北方卫士”的联合演习。英国空军出动4架“台风”战机、空中加油机、运输机以及约200人参加演习。这是日本航空自卫队首次与美国之外的国家在本土举行联合军演，也是冷战结束以来，英军战机首次飞临东亚地区。
2017年1月日本《产经新闻》报道称，日本与英国将于今年内完成共同研制“联合新型空对空导弹”的可行性评估。该项目旨在结合欧洲“流星”空空导弹和日本AAM-4空空导弹的相关技术，研发更为先进的空对空导弹。如果日英共同研发得以实现，将是日本首次和除美国以外的其他国家进行武器开发合作。
同时，日英两国政府还签署了自卫队与英军互通物资的《相互提供物资与劳务协定》（ACSA）。通过签署ACSA，日英两国今后将可以通过联合训练和救灾活动，互相提供食品、燃料和弹药等。双方还可在运输、维护、医疗活动方面进行合作，以提高部队的运行效率。另外，在可能“威胁”日本安全的“重要影响事态”上，英国今后也可提供后方支援。
此外，日本、法国两国外长和防长2017年1月在巴黎举行2＋2会谈，就启动日本自卫队与法军之间的《物资劳务相互提供协定》谈判达成一致，并将加快推进协定的缔结进程，这也标志着近来日益热络的日法防卫合作更进一步。根据去年生效的《日法防卫装备协定》，日法将联合研制用于新一代水雷探测的无人潜航器。
日本的一系列动作，颇有“远交近攻，联夷制华”之嫌。特朗普上台后，美国一直未明确其亚洲政策，这也令一直依仗美国大哥耀武扬威的日本失去了主心骨，“欧洲列强”遂成了日本“退而求其次”的选择。
俄罗斯卫星通讯社报道称，从以往经验看，日本想要与他国合作，在大多数情况下都有一个显著标志，就是从技术合作开始。通过军事技术合作进一步结成与他国的军事伙伴关系，已经成为日本的“套路”。对于日本这种为了满足自己日益膨胀的政治军事野心而进行的“拉帮结派”之举，周边国家乃至世界需给予足够的警惕。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost