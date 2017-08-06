韩国的文在寅能找到与朝鲜和解的途径吗？

韩国总统文在寅面对朝鲜拒绝放弃将威胁升级，更倾向于展现出坚定的决心。朝鲜的宣传机器曾对朴槿惠展开一股脑的人身攻击，但尚未开始对文在寅采取这种做法。不过，文在寅因为顺从美国的要求，并且放弃和平事业而受到朝方抨击。
这一点在意料之中，因为文在寅不仅赞同联合国对朝鲜的最新制裁，还说也许有必要加大制裁力度，然后呼吁对韩国原本已经十分强大的军队进行“全面而彻底的改革”，从而越发显示了自己的决心。
然而，文在寅并不是亲美的软弱之人。实际上，尽管美国总统唐纳德•特朗普誓言要用“烈焰与怒火”对付朝鲜，但文在寅试图走一条独立道路，而这很可能会改变韩国与美国的关系。就在特朗普发出警告数小时后，朝鲜提高了威胁对美国目标发射导弹的调门，而且具体提到了美国在太平洋上的战略要地关岛。
令人难以置信的是，文在寅最希望的仍然是重拾与朝鲜和解的“阳光政策”。金大中和卢武铉1998年到2008年担任总统的自由派统治期间曾经实施过这一政策。他们两人都在2009年去世，但没有人忘记文在寅作为卢武铉的秘书室室长，2007年安排卢武铉在平壤与金正恩的父亲金正日举行会晤。文在寅当选总统后，率先采取的行动之一就是宣布他非常希望与金正恩会面。这一引人关注的举动意在扭转不断恶化的朝韩关系。到目前为止，文在寅的示好举动还没有得到回应。
事实上，就在文在寅等待回应期间，金正恩已经下令两次试射远程导弹，而这些导弹理论上讲能够打到美国境内任何地方。朝鲜还吹嘘在核弹头小型化方面迅速取得进展，已拥有能够打击东北亚目标的中程导弹，这些目标包括美国在关岛的大型军事基地。
考虑到美韩联盟关系以及哈里•杜鲁门总统领导下的美国在朝鲜战争爆发后驰援韩国的速度，文在寅表现出与美国合作的态度并不令人惊讶。然而，令人惊讶的是，他在当选前承诺将奉行独立政策时，看起来不太可能遵循如今路线。文在寅无意下令拆除美国在首尔部署的“萨德”反导系统，这令追随者大吃一惊。他在当选前反对“萨德”系统，现在却说，部署更多的此类系统可能是件好事。
尽管文在寅显得有些模棱两可，可他仍然表现出渴望摆脱美国关系的束缚。近日，文在寅要求韩国放弃与美国达成的限制韩国导弹射程的协议，以加强其导弹计划。韩国为什么不能像朝鲜那样，研制出适合更远距离发射的导弹呢？
此外，文在寅的一些顾问希望进一步摆脱美国的束缚，认为韩国应该开始研发自己的核弹头，而这种前景肯定会导致东北亚地区爆发核军备竞赛。如果韩国加入全球核俱乐部，将升级对抗。然而，文在寅仍然致力于实现和解的梦想。他下令停止从韩国放飞带有针对朝鲜人的传单的气球，他一直在谈论展开各个级别的朝韩对话的问题。在他对朝韩未来的构想中，和解的火焰仍在燃烧，并没有被他的美国盟友的烈焰和怒火扑灭。
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