中国被指责剽窃技术：华盛顿为解决朝鲜问题向北京施压

北京强迫外国投资者向中国人转让技术。美国认为此举是在侵占其知识产权。特朗普14日将下令进行有关指责中国窃取商业秘密的调查。评论家把此事与美国企图迫使中国加大对平壤施压力度的尝试联系起来。但中国国家主席习近平呼吁美国总统特朗普保持克制。
美国共和党政府的领导人打算发起一项冒险的外交行动。他意欲将中国列入或将演变成核战争的美朝冲突的维和部队。就在此刻，据美国《纽约时报》报道，华盛顿开始跟北京打贸易纠纷官司。
乍看之下，上述两个提议互相矛盾。特朗普和习近平12日还在通电话时讨论过朝鲜问题。特朗普要求中国在约束平壤方面采取更多行动。从新华社报道来看，习近平呼吁有关方面要保持克制。
就在上述对话进行的时候，美国政府酝酿在贸易领域发起针对中国的一项新行动，这可能导致双方关系白热化。特朗普将在14日签署备忘录，指责中国窃取商业秘密、在虚似和实体经济中大肆侵权、仿造别国商品等。调查可能以对中国采取惩罚措施而告终。
白宫此前也曾打算在知识产权方面有所动作，但后来放弃了。因为中国一周前赞同联合国安理会扩大对平壤的制裁。如今备忘录成了特朗普手中的大棒，他也许会挥舞起来。
过去，美国总统们努力在对华关系中将安全和贸易问题置于不同轨道。特朗普公然将二者捆绑在一起。他暗示，可以不对北京发动贸易战，倘若中国加强对朝鲜施压的话。特朗普说:“如果中国帮助我们，我在贸易问题上的感受将完全不一样。”
中国被美国视为解决核危机的关键玩家。中国占据朝鲜90%的对外贸易额，朝鲜购买的大部分粮食和燃料来自中国，中国还是朝鲜矿产资源、海产品和服装的主要买家。联合国新制裁的落实程度也取决于中国。
英国《金融时报》指出，美国有意启动针对中国知识产权规定的贸易调查。北京利用这些规则迫使外国公司向中国人转让有价值的技术。调查将由美国贸易代表罗伯特·莱特希泽负责。如果调查得出相应结论，特朗普将就中国在知识产权领域的行为对其实施贸易制裁。
文章称，莱特希泽被称为特朗普内阁对华关系上的“鹰派”人物。他曾在里根政府内任职。不过，无论什么样的惩罚措施，它们都无法与特朗普在选战期间曾扬言要对中国商品征收的45%关税相提并论。美国设想的措施将显著加剧全球两个最大经济体之间的贸易紧张局势。美国企业界和国会想必会在相当大程度上支持特朗普的举动。
中国将作出何种反应？俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫认为：“这不是意在打压中国的第一次尝试。小布什政府曾这样做过。基本上，一切取决于与中国签署合同的时间。在2014年之后签署的合同中，知识产权在中国得到了很好的保护。因此，不应当吹毛求疵地指责中国。”
马斯洛夫解释说，中国确实有自己的专利权规定。例如，在美国注册的专利需在中国境内重新注册。一些中小型外企通常不会这样做。也就是说，中国有权使用它们的技术或者将其出售至国外。马斯洛夫说：“中国的企业行事相当有条理。首先在自己国内注册专利，随后到中欧或东南亚注册。”
文章称，总的来说，中国具备稳固的法律基础。马斯洛夫说：“北京会说，‘让我们来探讨一下。假如发现谁窃取技术，我们自己就会根据中国法律惩罚他们’。简言之，中国充分做好了应对专利战的准备。而美国公司并未准备好。冲突的责任将落在美国人身上。”
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