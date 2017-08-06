朝鲜暂时推迟袭击关岛计划 警告美国不要傲慢挑衅

美媒称，据朝鲜官方媒体15日报道，朝鲜领导人金正恩已经决定不像此前威胁的那样对关岛发起导弹袭击，但警告称如果美国继续他们“极度危险、鲁莽的行径”他可能会改变主意。
据美国《华尔街日报》网站8月15日报道，当日早间发布的这篇报道或有助于缓解眼下的紧张局势。上周朝鲜和美国总统特朗普轮番抛出威胁，导致地缘政治紧张局势急剧升级。
金正恩表示，他已经决定暂不袭击关岛，但他建议美国充分考虑目前的僵局是否符合自身利益。他还表示，“美国有责任立即停止针对朝鲜的傲慢挑衅以及单边要求，并且以后不再激怒朝鲜。”
报道称，金正恩表示，若美国“继续其在朝鲜半岛及其周边地区极度危险、鲁莽的行为，试探朝鲜的自制力”，那么朝方将像已宣称的那样做出重要决定。
金正恩还表示，其导弹打击关岛计划仍随时可能实施，并且表示“这种打击将是最为令人欣慰的历史性时刻，等于掐住美国人的咽喉，把刀架在他们的脖子上。”
另据路透社8月15日报道，朝鲜官方媒体当日报道，朝鲜领导人已推迟向美国领土关岛发射导弹的决定，他要再观察美国行动一段时间；美方曾警告称，将会把任何飞往这个太平洋岛屿的导弹予以拦截。
朝鲜官方媒体朝中社报道称，金正恩14日视察了朝鲜军队司令部，花了很长时间研究这项计划，也与军方官员进行了讨论。这是他大约两周以来的首次公开露面。
朝中社援引金正恩的话表示，“是美国先把大量战略核装置弄到我们这里，因此如果他们希望缓和朝鲜半岛局势并避免危险军事冲突的话，应该是美国先做出正确决定，并通过行动表现出来。”
报道称，美国官员和韩国总统近日来淡化了立刻爆发冲突的风险，但同时强调他们随时准备对朝鲜的任何袭击做出军事回应。
美国国防部长马蒂斯14日表示，如果朝鲜向关岛发射导弹，美国军方将予以拦截。
马蒂斯对记者表示，美国军方会瞬间知晓导弹轨道，如果看似导弹要袭击关岛的话，就会“击落”。
韩国总统文在寅15日在摆脱日本殖民统治72周年纪念日发表讲话称，不经韩国同意，不能在朝鲜半岛采取军事行动，韩国政府将尽一切手段阻止战争。
报道称，朝鲜半岛紧张形势14日略有缓解，因韩国总统表示，必须和平解决朝鲜核问题。
报道称，15日是日本二战投降纪念日，是一个少见的朝鲜与韩国共同庆祝的节日。
报道称，1950-1953年朝鲜战争只是以休战名义结束，而并未达成和平条约，因此从技术上来讲，美韩仍与朝鲜处于战争状态。
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